Ano Novo Praias do Recife foram roteiros para quem quis renovar as esperanças no primeiro dia do ano O costume de tomar banho de mar no primeiro dia do ano foi respeitado por muitos pernambucanos

Como manda o costume e a tradição brasileira, muitas pessoas aproveitaram o primeiro dia do ano na praia. Nas praias de Boa Viagem e do Pina, na Zona Sul do Recife, a movimentação pela manhã foi intensa, com muitos banhistas curtindo o calor e renovando as esperanças para o ano que se inicia.

O desejo mais comum entre as pessoas que celebravam o primeiro dia de 2025 na praia era de que o novo ano trouxesse mais momentos positivos, deixando para trás aquilo que não foi bom.

Moradora do Recife, Wilza Maria comentou que é uma tradição familiar passar o primeiro dia do ano na praia, renovando os votos e agradecendo por tudo que passou. "Geralmente a gente escolhe o dia primeiro para iniciar com 'pé quente' com esse mar de Boa Viagem. É tradição da família agradecer a Deus curtindo essa natureza que é perfeita", comentou.

Wilza Maria passou o primeiro dia do ano ao lado do marido, Cícero Januário - Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Curtindo o final de ano no Recife, o casal Mário Maciel e Socorro Maciel são de Belo Jardim e fazem questão de romper ano na capital. "Todos anos estamos aqui. Temos família no Recife, nossa filha mora aqui e desde que ela é pequena nós passamos o Réveillon aqui em Boa Viagem. No próximo ano, em 2026, se Deus quiser, estaremos aqui novamente", comentaram.

O momento de férias de fim de ano também atrai pessoas que moram fora do país para curtir o verão pernambucano. Morando nos Estados Unidos desde há mais de 20 anos, Patrícia Wanderley trouxe ao Recife a sua filha, Alexandra Marquis, que é americana, para conhecer mais da cultura local e fazer todo o ritual do ano novo.

"Sou brasileira, mas moro nos Estados Unidos desde os meus dez anos, fui ainda criança. Minha filha é americana e todos os anos eu trago ela aqui para passar esse tempo com a família brasileira e aprender um pouco da cultura. Passamos quase todos anos aqui, ela gosta de romper o ano na praia e pular as sete ondas", revelou.

Patrícia Wanderley e Alexandra Marquis estão passando férias no Recife - Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Limpeza

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que mais de 60 toneladas de resíduos orgânicos e 8,7 toneladas de material reciclável já foram coletados nas festas de fim de ano. Os números totais ainda estão sendo fechados. O lixo orgânico recolhido é levado para o aterro sanitário da Muribeca.

O Centro de Operações do Recife (COP) informa que a desmontagem do palco da Virada Recife 2025 começa já nesta quinta-feira (2).

Limpeza das praias no feriado do “Dia da Confraternização Universal” - Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

