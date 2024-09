A- A+

LITORAL SUL Bombeiros encontram corpo de homem que havia se afogado na praia do Paiva, no Cabo Afogamento aconteceu no sábado e buscas duraram dois dias

O Corpo de Bombeiros localizou, nesta segunda-feira (16), o corpo de um homem de 40 anos que havia desaparecido na praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco, no último sábado (14).

As buscas começaram ainda no sábado e, segundo o Corpo de Bombeiros, no mesmo dia outras duas vítimas foram resgatadas com vida na ocorrência.

O corpo foi achado por volta das 10h desta segunda-feira. Durante o fim de semana, um helicóptero foi usado nas buscas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou, nesta segunda-feira, ter sido acionada para a ocorrência.

A corporação informou que as vítimas resgatadas com vida foram dois homens, um de 27 e outro de 29 anos.

Eles foram levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Gaibu, também no Cabo de Santo Agostinho. Não há informações sobre seus respectivos estados de saúde.

"O corpo ficou aos cuidados do Instituto de Medicina Legal (IML)" afirmou o Corpo de Bombeiros, acrescentando que "a corporação lamenta o ocorrido".

Veja também

