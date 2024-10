Prédio no Brás, em São Paulo, pega fogo e corre risco de desabar

A- A+

Um incêndio de grandes proporções atinge nesta manhã (27) prédio comercial no bairro do Brás, na zona leste de São Paulo.



A Defesa Civil da cidade informou que até agora não houve o registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros está no local atuando no combate às chamas.

Cerca de 40 bombeiros e 12 viaturas estão no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.



Localizado na Rua dr. João Alves de Lima, o prédio apresenta risco de colapso estrutural devido às chamas, concentradas no último pavimento do edifício, conforme informe do Corpo de Bombeiros.

