ZONA SUL Prefeitura lança pacote de obras de infraestrutura no Ibura, no Recife; confira Os trabalhos incluem a construção de uma nova rota de saída do bairro, pavimentação e drenagem de ruas, macrodrenagem e urbanização de áreas

Neste sábado (6), a Prefeitura do Recife informou a abertura de licitação para executar um pacote de obras de infraestrutura no Ibura, na Zona Sul. O anúncio foi publicado no Diário Oficial, comunicando que na primeira fase da obra será realizada a construção de uma nova rota de saída do bairro, pavimentação e drenagem de ruas, macrodrenagem e urbanização de áreas.

O documento indica que serão investidos R$ 15 milhões nesses trabalhos. Parte desses recursos virá de um convênio firmado com o Ministério de Desenvolvimento Regional e com a Caixa Econômica Federal, com contrapartida do governo municipal.

Segundo a Prefeitura do Recife, ao todo, mais de 67 mil pessoas serão beneficiadas pelas obras de infraestrutura, que têm previsão de duração de aproximadamente 12 meses. O objetivo seria aprimorar a mobilidade urbana na região, além de estabelecer uma ligação com o bairro do Ipsep.

As intervenções contemplam pavimentação, drenagem e sinalização das ruas Professor José Brasileiro, Manaíra e Canatiba, além da requalificação do sistema de macrodrenagem, com conformação e desassoreamento, de um canal existente na região, para minimizar os alagamentos na área.

Convívio e lazer

Os serviços também vão incluir a requalificação dos passeios, com implantação de rampas de acessibilidade, uso de piso tátil e direcional, e rebaixamento de meio-fio. Dentro o pacote de obras, está também a urbanização das áreas, com a realização de arborização e paisagismo ao longo de todo o trecho da obra.

Esses novos espaços, de acordo com projeto da prefeitura, vão contar com mesa de jogos, quadra esportiva, espaço para piquenique, campo de futebol requalificado, parque infantil e instalação de mobiliário urbano.

