João Campos inaugura Parque da Tamarineira durante reta final da agenda pré-campanha

A- A+

Durante o último dia para a realização de inaugurações com a presença do prefeito do Recife, devido ao início da temporada de campanhas para a reeleição, João Campos (PSB) entregou a primeira etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte da cidade, durante a tarde desta sexta-feira (5).



O parque fica localizado entre as avenidas Norte e Rosa e Silva e rua Cônego Barata, no bairro da Tamarineira. Essa primeira etapa é a localizada na av. Rosa e Silva.

Além do prefeito e da vice, Isabella de Roldão (PDT), também subiram ao palanque o presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá (PSB), e o superintendente da Santa Casa de Misericórdia do Recife, Claudionor Alves.

A área, que antes pertencia à Santa Casa, foi permutada com a Prefeitura do Recife (PCR) para a construção do parque, que fica ao lado do Hospital Ulysses Pernambucano (HUP), segundo hospital psiquiátrico construído no Brasil e único da capital que opera pelo SUS com a oferta de serviços voltados para a saúde mental da população.

"A missão da Santa Casa do Recife é cuidar, com amor, dos pernambucanos. Por isso, não tem gesto maior e mais concreto do que a entrega deste parque", destacou o superintendente da instituição, Claudionor Alves.

Segundo a PCR, a estrutura entregue oferece um espaço público voltado ao lazer, ao convívio social, à prática esportiva e à contemplação do meio ambiente.

O trecho entregue mede 23,5 mil m² e equivale à parte da frente do terreno, com acesso de pedestres pela Avenida Rosa e Silva, não impactando nos serviços de saúde que funcionam no local.

A intervenção foi executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), com investimento de R$ 7,5 milhões.

"Hoje é um dia muito especial, onde a gente entrega um sonho de muitos anos do Recife, que é o parque urbano da Tamarineira. Esse espaço, que foi um compromisso em 2020, está entregue. É uma primeira etapa que já nasce grande, quase 20 mil m², consolidando um espaço público de qualidade. Em relação ao Hospital, não haverá nenhum tipo de problema, tudo haverá de ser conversado, combinado e pensando no cuidado de quem mais precisa", explicou João Campos.

Estrutura

O projeto propôs a criação de um grande passeio central que se estende da Avenida Rosa e Silva até o conjunto principal de edificações históricas, onde funciona o HUP.

No total, serão 10,5 hectares de extensão com praças internas, quadra poliesportiva, academia para a terceira idade, pista de cooper, playground infantil e banheiro.

Na área central de passeio do parque, o visitante tem acesso as três grandes praças: a Praça da Fonte, com 16 fontes interativas acompanhadas de luz e som; a Praça Brincante, destinada ao público infantil, e a Praça Ulysses Pernambucano, espaço que abriga bancos históricos e um busto do renomado psiquiatra recifense, o qual esteve à frente do Hospital da Tamarineira duas vezes, nas décadas 1920 e 1930.

As duas primeiras praças são rodeadas por labirintos de vegetação arbustiva, uma alusão lúdica aos caminhos da mente.

No final da celebração de inauguração, João passeou pelo caminho de fontes iluminado ao lado de apoiadores e parte da população local. Em um momento de descontração, o prefeito aproveitou para percorrer entre os feixes de água, causando animação do público que estava no local.

No âmbito do cuidado com o entorno o parque adotou elementos de sustentabilidade urbana, como os jardins de chuva, que utilizam uma técnica de compensação sustentável para drenagem com o propósito de retenção de águas pluviais e redução do escoamento superficial.

Quanto à arborização, foram plantadas 130 novas árvores de 15 espécies, sendo 13 delas nativas.

Segundo a PCR, o local funcionará de forma complementar às áreas verdes já existentes na cidade, ajudando a desafogar o fluxo de visitantes do Parque da Jaqueira.

A intervenção beneficia a população de bairros e comunidades da Zona Norte, como Água Fria, Mangabeira, Arruda, Alto José do Pinho e Casa Amarela.

Os serviços de saúde que funcionam no terreno (hospitais Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, Pediátrico Helena Moura e o Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação de Alcoolismo-CPTRA) continuam à disposição da população e terão acessos independentes das atividades do Parque.

Impasse com o Hospital

O terreno do antigo Sítio Tamarineira pertencia à Santa Casa do Recife e integrava o complexo hospitalar do Ulysses Pernambucano.

De acordo com o prefeito, a ideia do que poderia ser feito com o espaço localizado nas proximidades das Avenidas Norte, Rosa e Silva e da Rua Cônego Barata sempre permeou o imaginário da cidade, o que manifestou seu desejo de solucionar o impasse do terreno.

Entre propostas para abrigar um shopping ou centro comercial, em 2011 o projeto do escritório de arquitetura Luciana Raposo foi escolhido durante a gestão de João da Costa para engrenar o que hoje é o Parque da Tamarineira. No entanto, a ideia não avançou.

Parque fica ao lado do Hospital Ulysses Pernambucano. Foto: Alexandre Aroeira // Folha de Pernambuco

Com o início das obras da atual gestão, a comunidade médica atuante no HUP publicou cartas abertas expressando o descontentamento com a maneira que o hospital estaria sendo deixado de lado no projeto.

Em março, Suzana Azoubel, diretora-clínica do HUP, publicou nas redes sociais uma carta aberta em que destacava a importância da construção dos parques e pedia também por melhorias dentro do hospital.

"A cidade cresce e espaços de coletividade, como parques, precisam ser construídos pensando no bem coletivo. Isso é um fato, inclusive aceito e até louvado pela maioria dos psiquiatras, pacientes e familiares", destacou.

Ainda que o HUP seja de responsabilidade estadual e não possa sofrer interferência da PCR, durante a inauguração do parque, João Campos mencionou que, nas próximas expansões do projeto, o cuidado com o complexo hospitalar e os pacientes internados no local seguirá sendo um dos pontos principais do diálogo estabelecido com a comunidade ao redor, "como aconteceu durante a primeira parte da obra".

"Em relação ao hospital, não haverá nenhum tipo de problema, tudo haverá de ser conversado, combinado e pensando, lógico, no cuidado de quem mais precisa, que são os pacientes internados".

Veja também

Biden Biden insiste em seguir como candidato nas eleições presidenciais