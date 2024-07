A- A+

Lazer Recife entrega Jardim do Poço, área de lazer para população da Zona Norte Jardim do Poço está localizado no cruzamento entre a avenida 17 de Agosto e a avenida Dr. Seixas

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta sexta-feira (5), o Jardim do Poço, um novo espaço público de lazer para a população.

O projeto representa uma intervenção urbano-paisagística no terreno localizado no cruzamento entre a avenida 17 de Agosto e a avenida Dr. Seixas, no bairro do Poço da Panela, Zona Norte da cidade. No local funcionava, até 2009, a Casa de Saúde São José.

O investimento foi de quase R$ 10 milhões, de acordo com a prefeitura. A estrutura conta, ainda, com a 10 Praça da Infância da Cidade, espaço voltado para o público infantil que já passou por diversos bairros, como Teijipió e Ipsep, Zona Oeste.



A estrutura tem também três quadras, espaço para corrida, parque de diversões e mais uma Academia da Cidade.

“Estou muito orgulhoso com a entrega desse espaço, que tem uma estrutura de primeira para que a população possa usufruir. Já há muito tempo a população aqui da área perguntava como a gente iria utilizar esse terreno. Quase foi um mercado, quase foi ponto comercial. Mas a gente tinha a preocupação de fazer um espaço público, então decidimos fazer o projeto e, agora, tiramos ele do papel”, contou o prefeito.

Parque Jardim do Poço é inaugurado no Poço da Panela | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Participação dos moradores

A ação nasce também depois de uma escuta aos moradores do bairro, por meio de pesquisa do Conecta Recife.

“A gente perguntou para a população o que poderia ser feito com o espaço. Perguntamos se eles queriam quadra ou algum espaço para segurança. Depois disso conseguimos construir esse ponto de lazer”, contou.

Impacto para a população

Mesmo sob chuva, moradores do bairro compareceram em peso à inauguração.



Uma dessas pessoas foi Valéria Vasconcelos, arquiteta de 64 anos. Ela levou a neta, a pequena Malu Madureira, de cinco anos, para conhecer o espaço.

“Eu vou utilizar muito esse espaço e acho que isso é um presente para a nossa cidade. Nasci aqui no bairro e isso é uma riqueza. O espaço vai atender toda a população, de todas as idades, com o equipamento de qualidade”, contou, enquanto balançava a neta no balanço.

No local, também estava o estudante Igor Dias, de 17 anos. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, o jovem está no Recife de passagem e aproveitou a oportunidade para trazer o primo Théo Ramalho, de quatro anos, para conhecer o Jardim.



“Achei o espaço muito legal. Trouxe meu primo aqui e ele pôde se divertir muito com os brinquedos, gira-gira, pula-pula. É um equipamento muito bom para a área, até para a população que não tem condições de ter acesso a esportes como vôlei e basquete”, afirmou.

