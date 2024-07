A- A+

HOMENAGEM Prefeitura do Recife entrega praça que homenageia o médico Antonio Carlos Figueira Equipamento tem investimentos na ordem de R$ 292 mil e revitalizou área de convivência e lazer na Zona Sul

Novinha em folha. É assim que a praça Antonio Carlos Figueira, localizada próxima à Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi entregue, nesta sexta-feira (5), pela prefeitura da capital pernambucana.

A praça homenageia o médico Antonio Carlos Figueira, que morreu em dezembro de 2023. Figueira foi membro da Academia Pernambucana de Medicina e ocupou importantes cargos públicos e no setor de saúde, como presidente do Imip e da FPS, além de secretário de Saúde e da Casa Civil do Governo de Pernambuco.

O projeto de requalificação teve investimento total de R$ 292.328,84 e contou com apoio da Tintas Coral e Cimento Forte.

A entrega, nesta sexta-feira, contou a presença do prefeito do Recife, João Campos, que esteve acompanhado da equipe técnica e de familiares do homenageado.

Na inauguração oficial da praça, foi feito o plantio de uma muda de ipê-rosa em homenagem ao médico e humanista.



“Uma das grandes missões da vida de Antônio Carlos Figueira era cuidar da cidade, sobretudo dos menos favorecidos e dos que mais precisam da presença de políticas públicas de qualidade. Ele sempre falava da comunidade da rua da Linha, Tijolos e Tijolinhos e, como reitor da FPS, tinha uma grande preocupação com essa área”, ressaltou João Campos.

Viúva do homenageado, Adriana Figueira expressou sua gratidão. "É muito gratificante ver o reconhecimento do prefeito por Antonio Carlos, que trabalhou durante a vida para a comunidade e para a saúde da população, sempre com essa visão de olhar para o outro de forma ampla, além da saúde", destacou.

Glauce da Silva mora na rua da Linha há sete anos e afirmou estar satisfeita com a entrega do equipamento. "Eu achei ótimo ter essa nova área de lazer, tanto para os adultos quanto para as crianças. Realmente estava em falta, não tínhamos nenhuma área para as crianças brincarem e agora isso vai mudar bastante o dia a dia", explicou.

Requalificação

Segundo a Prefeitura do Recife, a requalificação foi feita pelo programa Tá Aprumado e beneficia diretamente cerca de 680 famílias das comunidades da rua da Linha, Tijolos e Tijolinhos.

O espaço ganhou um novo campinho com alambrado, área com brinquedos, espaços para a prática de exercícios físicos e duas áreas de convivência, inclusive sob o viaduto da alça norte Miguel Arraes de Alencar.

Essa é a primeira etapa de requalificação da área que se estenderá ao entorno do viaduto que dá acesso ao Aeroporto do Recife e passa sobre a avenida Mascarenhas de Morais.

Como a praça está em uma das principais vias de acesso ao Recife, a testeira ainda receberá uma pintura especial e uma mensagem de boas-vindas para quem chega à cidade.



A arte urbana coloriu o local por meio do Programa Colorindo o Recife. Os artistas Raider, Gabriel NK e Luther criaram três painéis em seis pilares do viaduto, somando cerca de 150 m² de cores e histórias.



O projeto foi concebido com a participação ativa dos moradores, após momentos de escuta, diálogo e diagnóstico, promovidos nas comunidades.

A ação de requalificação ainda contou com a instalação de diversos mobiliários urbanos, incluindo mesas de piquenique e jogos, bancos e jardineiras.

Crianças também foram escutadas e ganharam uma área com gangorra, balanço, escorrego e trepa-trepa. Também foram plantadas cerca de 250 mudas ornamentais de pequeno e médio porte.

A intervenção incluiu a melhoria da iluminação pública, a instalação de papeleiras, a recuperação do meio-fio e a pintura da fachada do viaduto, destacando a área da intervenção e valorizando o espaço urbano.

Também foi criado um espaço dedicado à prática de exercícios físicos, com equipamentos que contemplam diversos exercícios, como abdominais, barra, alongamento e flexão, além de uma arquibancada com guarda-corpo e arte de Luciano Ferreira, próxima ao campinho.

A pista de cooper foi revitalizada, recebendo uma nova pintura com marcação de metragem para facilitar a prática esportiva.

