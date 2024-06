Prefeitura do Recife nomeia 330 aprovados no concurso para professores

A- A+

A Rede Municipal de Ensino do Recife ganhou reforço nesta sexta-feira (14). A Secretaria de Educação anunciou a nomeação de mais 330 professores aprovados no último concurso público, realizado em 2023, considerado o maior da história da cidade.



Com esta nomeação, a Prefeitura do Recife chega à marca de 1.330 novos professores atuando nas escolas e creches da capital.



"Nós fizemos o maior concurso da história do Recife. Depois, anunciamos a maior nomeação. E agora nós acrescentamos ao quadro de nomeações mais 330 docentes. Quero parabenizar os novos professoras e professoras da nossa rede que escolheram a missão mais bonita da vida, a de ensinar. Ao todo são 1.330 profissionais que, com certeza, vão fazer muito por nossa rede de ensino", afirmou o prefeito João Campos (PSB).



Os novos professores já estarão em sala de aula no início do segundo semestre deste ano. Entre os nomeados, 300 vão atuar na categoria Professor I, na Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, e 30 como Professor II - atuando no Ensino Fundamental Anos Finais.





A contratação de novos docentes visa atender ao aumento da demanda que é resultado dos investimentos feitos pela gestão da capital na área de educação. Recentemente a cidade do Recife dobrou o número de vagas em creches com o incremento de 7.600 vagas, chegando à marca de 14.000 vagas de pré-escola em toda a rede.



Além disso, a construção e ampliação de escolas criou 11.800 novas vagas para a educação infantil e, com isso, a demanda por novos profissionais de ensino.



“Hoje, estamos anunciando mais 330 professores que irão assumir as salas de aula das nossas escolas e creches, além de contribuir com outras áreas, como, por exemplo, com a ampliação do quadro de profissionais do atendimento educacional especializado, trabalhando com nossos estudantes com deficiências ou transtornos, e a chegada destes professores vai, além de reafirmar o compromisso do prefeito João Campos com a expansão e valorização dos profissionais de educação, fortalecer a rede de ensino do Recife”, conta o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

