PATRIMÔNIOS VIVOS Prefeitura do Recife realiza diplomação dos novos Patrimônios Vivos neste domingo (26) Cerimônia se inicia às 17h, em frente ao Paço do Frevo

Com a missão de valorizar todas as tradições, ciclos e linguagens da Capital pernambucana, a Prefeitura do Recife irá realizar, neste domingo (26), a diplomação de quatro novos Patrimônios Vivos da cidade. A cerimônia se inicia às 17h, em frente ao Paço do Frevo.

A marisqueira Edileuza Silva do Nascimento, a yalorixá Laurinete Moraes, a Tribo Indígena Tapirapé e o Balé da Cultura Negra do Recife receberão o título.

A diplomação oficializa o registro dos novos patrimônios, o que garante bolsa de incentivos mensais vitalícias, além de assegurar o reconhecimento e valorização de seus conhecimentos, técnicas e fazeres culturais.

O evento contará com a participação da secretária de Cultura, Milu Megale; do presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto; da gestora do Paço do Frevo, Luciana Félix, além dos patrimônios vivos consagrados nas duas primeiras edições do concurso.

Logo após a cerimônia, o público presente poderá acompanhar um show de Marron Brasileiro, um dos homenageados do Carnaval 2025.

Patrimônios Vivos

Os novos patrimônios foram escolhidos no último mês de dezembro, por representantes da sociedade civil e governamentais.

Atualmente, o Recife conta com outros oito Patrimônios Vivos: a Associação Cultural e Quadrilha Junina Origem Nordestina; a Tribo de Caboclinhos Tupi; a parteira Edileusa Maria da Silva; o porta-estandarte José Fernando Alves Zacarias; a passista Zenaide Bezerra; Antônio José da Silva Neto, que assumiu a alcunha de Mestre Teté, à frente do Maracatu Almirante do Forte; além das agremiações históricas Pierrot de São José e Gigante do Samba.

Serviço

Diplomação dos novos Patrimônios Vivos do Recife

Data: 26/01

Horário: a partir das 17h

Local: Paço do Frevo, na Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

