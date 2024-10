A- A+

Premiação Premiação: GAC-PE vence duas categorias no Prêmio VOL 2024 A instituição foi premiada por "Melhor Ação em Voluntariado" e "Melhor Gestão de Voluntariado"

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) foi premiado por "Melhor Ação em Voluntariado" e "Melhor Gestão de Voluntariado" no Prêmio VOL 2024. O evento aconteceu em São Paulo, na última quinta-feira (24), e reuniu organizações do Terceiro Setor de todo o Brasil.

O Circuito do Bem, evento idealizado pelos voluntários do GAC-PE, recebeu a premiação na categoria “Melhor Ação em Voluntariado”.

Realizado no dia 26 de maio, o circuito reuniu atletas profissionais e amadores; criadores de pets e famílias, no Parque 13 de Maio, na área central do Recife.

“O evento tinha como foco incentivar a prática de atividade física e arrecadar recursos financeiros para a nossa instituição. Mas, o circuito acabou tomando uma proporção enorme e conseguimos reunir mais de 200 pessoas. Foi, sem dúvidas, uma ação marcante para todos que fizeram parte dela”, afirmou a supervisora do voluntariado do GAC-PE, Karla Pereira.

A instituição também foi premiada na categoria “Melhor Gestão de Voluntariado”. O prêmio foi recebido por Karla Pereira e pelas brinquedistas da instituição Juliana Farias e Joanita Sales.

“Isso é muito significativo para a gente. Estamos muito felizes e honrados em representar o nosso Estado neste evento tão importante. Todo esforço, amor e dedicação dos nossos voluntários se tornaram referência a nível nacional”, destacou Karla.

Voluntariado

Segundo a presidente do GAC-PE, Vera Morais, graças a participação ativa dos voluntários, é possível desenvolver a missão de humanizar o tratamento oncológico de crianças e jovens, atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Recife.

“É graças à atuação dos voluntários que conseguimos oferecer um tratamento mais digno e menos doloroso aos pacientes. Eles são essenciais para o funcionamento da nossa instituição”, ressaltou.

