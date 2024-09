Premiê do Reino Unido enfrenta investigação por possível violação de regras parlamentares

A- A+

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, do Partido Trabalhista, é alvo de uma investigação de conduta por não ter declarado que parte das roupas de luxo de sua esposa foram compradas por Lord Alli, o maior doador pessoal do primeiro-ministro, segundo informações do jornal The Sunday Times.

Alli pagou por um personal shopper, roupas e ajustes, tanto antes quanto depois de Starmer ter assumido o cargo de primeiro-ministro em julho, o que configura uma possível violação das regras parlamentares.



Os conservadores pediram a investigação após as informações do The Sunday Times virem à tona.

Veja também

TENSÃO Maduro anuncia prisão de três americanos e dois espanhóis por suposta conspiração