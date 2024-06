Presidente Arce pede aos bolivianos que se mobilizem contra 'golpe de Estado'

A- A+

O presidente da Bolívia, Luis Arce, apelou nesta quarta-feira aos bolivianos para que se mobilizassem contra a tentativa de golpe de Estado em curso dos militares, que tentam entrar à força na sede do governo, no centro de La Paz. Tropas e tanques se aglomeraram em frente ao Palácio Quemado, na praça Murillo, sob comando do general Juan José Zúñiga, demitido na terça-feira.

— O povo boliviano está convocado hoje, precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado, em favor da democracia — disse Arce em mensagem ao país com seus ministros na Casa Grande del Pueblo, adjacente ao Palácio Quemado, sede presidencial.

Zúñiga, demitido na terça-feira, declarou à imprensa que "a mobilização de todas as unidades militares" busca expressar seu descontentamento "com a situação do país", alertando que não permitiria uma possível nova candidatura do ex-presidente Evo Morales em 2025.

— Já basta. Não pode haver essa deslealdade — afirmou, acrescentando que continua obedecendo ao presidente Arce "por enquanto", mas que tomará medidas para "mudar o Gabinete de Governo".

Os militares na Praça Murillo lançaram gás lacrimogêneo e balas contra um grupo de cidadãos que gritavam "Eu luto, vocês não estão sozinhos". Vários apelos estão sendo feitos para que a população se manifeste e rejeite a tentativa de golpe em curso.

