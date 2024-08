Presidente chileno não diz ter dúvidas de que Maduro tenta fraudar eleições na Venezuela

A- A+

O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou nesta quarta-feira (7) não ter dúvidas de que o governo de Nicolás Maduro tenta "cometer uma fraude" ao não apresentar publicamente as atas da eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela, da qual foi proclamado vencedor.

"Não tenho dúvidas de que o regime de Maduro tentou cometer uma fraude. Se não, preencheu as famosas atas. Por que não o fez? Se foi acordado, claramente agendado as atas", disse Boric em uma declaração no Palácio de La Moeda.

O mandatário chileno foi um dos primeiros governantes a questionar a transparência das eleições presidenciais na Venezuela. Na mesma noite da votação, afirmou que os resultados que deram a vitória a Maduro, com 51,2%, foram “difíceis de acreditar”.

Vários governos não confirmaram os resultados deste pleito, e a oposição venezuelana afirma que o vencedor foi o ex-diplomata Edmundo González Urrutia.

“O Chile não registrou a vitória autoproclamada de Maduro. Além disso, não confiamos na independência nem na imparcialidade das instituições atuais na Venezuela”, acrescentou Boric.

O presidente chileno também disse que na Venezuela estão "sendo cometidas graves expostas aos direitos humanos, reprimindo as pessoas que estão se manifestando e, além disso, iniciando perseguições penais que são irrisórias".

Segundo a ONG venezuelana de direitos humanos Provea, o número de mortos na Venezuela durante as manifestações opositoras contra a reeleição de Maduro levantadas para 24 na quarta-feira.

As autoridades venezuelanas, por sua vez, afirmaram que dois militares morreram em incidentes violentos que eclodiram na mesma noite da eleição.

