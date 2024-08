Sobe para 24 número de mortos em protestos pós-eleitorais na Venezuela

O número de mortos na Venezuela no rastro dos protestos da oposição contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro, denunciado como fraude pela oposição, aumentou para 24, segundo a ONG venezuelana de defesa dos direitos humanos Provea.

"Os registros da Provea dão conta de 24 pessoas falecidas entre o domingo, 28 de julho, e a segunda-feira, 5 de agosto, em eventos e protestos relacionados com as eleições", segundo um boletim atualizado desta organização. O balanço coincide com um relatório da diretora da Divisão das Américas da Human Rights Watch, Juanita Goebertus.