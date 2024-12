A- A+

Ano novo Preto no ano novo? Cor é associada à má sorte, mas também é vista como toque de elegância Cosmoterapia e a filosofia chinesa Feng Shui dão pistas sobre qual cor usar na festa de réveillon

A poucas horas da virada do ano, nas redes sociais, alguns internautas ainda se questionam sob a cor das roupas que irão usar na festa: “Está tudo bem passar o réveillon de preto?”, pergunta uma pessoa no X.



É verdade que esta cor é geralmente relacionada ao luto e a eventos de má sorte, mas há quem diga que o seu uso traz um ar de elegância para quem a veste.

De acordo com a Cosmoterapia, o preto pode até não ter uma função terapêutica, mas o seu uso representa poder, proteção e autoconhecimento, diz o site Personare, portal que oferece serviços astrológicos.



Nesse contexto, algumas pessoas poderiam usar alguma peça de roupa preta no réveillon buscando expressar o refinamento e a elegância, além do autoconhecimento. A cor também está associada à proteção contra más energias.

Entretanto, de acordo com o Feng Shui, uma antiga filosofia chinesa, o preto é uma cor que não deve ser usada. Ela está entre as cinco cores que, segundo essa crença, devem ser evitadas na virada do ano para prevenir bloqueios energéticos e atrair azar.

Preto: esta cor é uma das mais populares, pois embora seja elegante, também está associada à tristeza, ao luto e à negatividade. Acredita-se que usar preto no Ano Novo pode atrair energias negativas e más vibrações.

Branco: embora seja uma cor que simboliza pureza e novos começos, é também uma das mais comuns no vestuário. Mas, em algumas culturas, está relacionada à morte e ao luto.

Azul escuro: esse tom sóbrio está ligado à melancolia e à tristeza. Além disso, acredita-se que pode atrair energias estagnadas e dificultar o fluxo de energias positivas.

Roxo: associado à solidão e à introspecção, acredita-se que usar roxo no Ano Novo pode criar isolamento e limitar as conexões sociais.

Rosa: embora seja um tom pastel e fácil de combinar, esta cor é frequentemente associada ao amor e à doçura; em algumas crenças, no entanto, está ligada à desconfiança e ao desequilíbrio nos relacionamentos.

Vale esclarecer que o significado da cor das roupas pode variar dependendo das crenças ou culturas tradicionais de cada parte do mundo. Outras culturas acreditam que estas mesmas cores podem trazer coisas positivas.

