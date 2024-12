A- A+

Mundo Apagão generalizado deixa quase 90% de Porto Rico sem luz na véspera do Ano Novo Fornecedor de eletricidade disse que levaria de 24 a 48 horas para restaurar o serviço em todo o país

Um apagão generalizado atingiu Porto Rico na madrugada desta terça-feira, mergulhando a maior parte da ilha na escuridão na véspera de Ano Novo.



Em toda a ilha, que há muito sofre com frequentes interrupções de energia, os moradores acordaram com uma familiar sensação de resignação e frustração profunda, enquanto autoridades alertavam que a falta de energia poderia se estender até as celebrações do Réveillon.

Apenas cerca de 13% dos 1,4 milhão de clientes de energia elétrica de Porto Rico tinham energia na manhã desta terça-feira, em um apagão descrito como "generalizado", segundo a Luma Energy, fornecedora de energia no território dos EUA.



A empresa informou ter restaurado o serviço para cerca de 44.700 clientes — cerca de 3% dos afetados — até as 13h, mas não especificou quantos ainda estavam sem energia.

A Luma afirmou nas redes sociais que "os resultados preliminares apontam para uma falha em uma linha subterrânea".



A empresa planejava restaurar a energia em fases, com previsão de conclusão entre 24 e 48 horas, dependendo das condições. Em outro comunicado, a Luma disse ter restaurado o serviço ao Centro Médico de San Juan e ao Hospital Municipal.

Josué Colón, diretor da Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico, disse à rede Telemundo que a restauração levaria vários dias.

Porto Rico enfrenta uma série de apagões desde 2017, quando o furacão Maria danificou severamente a ilha, incluindo sua rede elétrica.

O apagão parecia ser significativamente maior do que outros recentes. Em junho, cerca de 350 mil clientes ficaram sem energia. Em agosto, 700 mil perderam energia após o furacão Ernesto.

"Estamos exigindo respostas", disse o governador do território, Pedro Pierluisi, nas redes sociais. As empresas de energia, acrescentou, "devem agilizar o reinício das unidades de geração fora da área da falha e manter a população devidamente informada sobre as medidas que estão tomando para restaurar o serviço em toda a ilha".

Falhas consistentes

A Luma cuida da distribuição de energia em Porto Rico, enquanto uma empresa chamada Genera fornece a energia. Ambas são privadas e têm enfrentado críticas nos últimos anos pela frequentemente falha rede elétrica da ilha.

Pedidos de comentários feitos por e-mail na manhã de terça-feira geraram respostas automáticas de representantes de ambas as empresas, informando que estariam indisponíveis até janeiro.

O Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, o mais movimentado de Porto Rico, afirmou em comunicado que estava "operando normalmente graças a geradores elétricos".



Uma pessoa do escritório administrativo do Hospital Caribbean Medical Center, em Fajardo, disse que a instalação também operava normalmente, com quatro geradores.

Celebrações prejudicadas

O apagão ameaçou atrapalhar as festas de Ano Novo, que os porto-riquenhos costumam celebrar reunindo-se em praças e casas de família para beber, comer pratos típicos das festas e soltar fogos de artifício.

Ilia Quiñones disse que sua consulta matinal em um salão de beleza foi cancelada porque o Plaza Las Américas, o maior shopping da ilha, estava amplamente fechado.



Ela deveria arrumar o cabelo para a celebração anual de Ano Novo organizada por sua irmã para cerca de 50 parentes em um rancho em Gurabo, uma cidade montanhosa ao sul de San Juan.

Sua irmã havia planejado a festa por mais de um mês, mas as comemorações estavam agora em suspenso porque o rancho não tinha um gerador. A família considerava realizar a festa ao ar livre, com lanternas a bateria.

— Traga sua própria lanterna — brincou Quiñones. — As pessoas já estão tão acostumadas com isso que nos habituamos à mediocridade.

Fabián e Vanessa Rodríguez acordaram em Guaynabo, um subúrbio de San Juan, sem eletricidade e seguiram com seus planos, que felizmente não exigiam energia: uma corrida perto da cidade velha de San Juan, seguida de um mergulho na praia.



Embora tivessem um gerador em casa, estavam acompanhando o grupo do WhatsApp do bairro para verificar se a energia havia voltado. Não havia.

— Só esperamos que isso não dure muito tempo — disse Rodríguez, observando que, embora não culpasse totalmente a Luma, estava profundamente decepcionado.

