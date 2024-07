Prevupe 2024: inscrições para o pré-vestibular da UPE estão abertas; são 10.400 vagas em 48 polos

A- A+

As inscrições para o Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco (Prevupe) 2024 já estão abertas. Ao todo, estão sendo ofertadas 10.400 vagas em 48 polos espalhados pelo Estado.



O programa oferece preparação gratuita para quem vai realizar seleções para ingresso em instituições públicas e particulares de Ensino Superior, a exemplo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Podem participar estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos somente na rede pública estadual de ensino.



Alunos do último módulo da Educação de Jovens e Adultos (EJA Médio), Travessia Médio ou EJA Campo Ensino Médio também podem se inscrever.



As vagas são elegíveis para pessoas com deficiência.

Como se inscrever no Prevupe 2024

Interessados devem acessar o site do Prevupe, preencher o formulário de cadastro e o questionário socioeconômico, que estarão disponíveis até o preenchimento total das vagas.



No ato da inscrição, é possível escolher a cidade e o polo que deseja estudar. A lista completa dos endereços está disponível no edital do programa.

Segundo a organização do programa, não haverá prova, nem seleção. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente até que todas as vagas sejam ocupadas.

Aulas e matrícula

As aulas serão presenciais e realizadas aos sábados e domingos, nos turnos da manhã e tarde, das 7h30 às 12h30, e das 13h30 às 17h30.



A lista dos classificados está prevista para ser divulgada no dia 19 de julho, no site do Prevupe. As aulas começam no dia 20 deste mês, no polo escolhido.



Na data e local, também será realizada a matrícula dos estudantes. O edital prevê a divulgação de listas de remanejamento para aqueles que se inscreverem ao decorrer do pré-vestibular.



O Prevupe possui carga horária total de 288 horas e é financiado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE).

