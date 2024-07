Recife é 2º lugar em transparência entre as capitais do Brasil

A- A+

Recife, capital de Pernambuco, é a primeira capital do Nordeste a estar entre as cidades mais bem avaliadas no Índice de Transparência e Governança Pública (IPTG). A capital pernambucana conquistou o 2º lugar no Brasil, ficando atrás apenas da cidade de Vitória, no Espírito Santo.

Nesta edição foram avaliadas as dimensões de Governança, Legislação, Participação Social e Comunicação, Plataformas, Transparência Administrativa e Orçamentária e Obras Públicas nas prefeituras.

O índice é aferido pela ONG Transparência Internacional Brasil, que atribui notas de 0 a 100 em termos de transparência pública. A capital pernambucana ficou à frente das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba.

A avaliação não inclui o Distrito Federal nem Porto Alegre, que não foi incluída no comparativo com as outras capitais devido à crise das enchentes.

“Essa boa classificação é fruto de um trabalho que a equipe da Controladoria Geral do Município vem conduzindo na consolidação de uma cultura de transparência no Recife. Estamos felizes que o esforço da cidade esteja sendo reconhecido por órgãos importantes como a Transparência Internacional Brasil”, declarou o controlador Geral do Município, Ricardo Dantas.

Melhor Governança

De acordo com Ricardo Dantas, diversas ações e decisões que vem sendo realizadas pela cidade estão relacionadas a uma melhor governança.

"Na última semana, por exemplo, o município criou o Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos (CMUSP), que será composto de voluntários que acompanharão e avaliarão a prestação de serviços públicos municipais", explicou o controlador geral do Recife.

A proposta do conselho é de que integrantes proponham melhorias e contribuam para a definição de diretrizes para prestação de serviços públicos adequados.

"Além disso, uma nova metodologia para melhorar a qualidade das respostas dadas ao cidadão pelos órgãos e secretarias do município está sendo implantada. Essas ações impactam diretamente no aumento da participação popular na gestão, assim como na transparência das ações do município”, complementa Ricardo Dantas.

Recife, a cidade mais bem avaliada

O reconhecimento no ITGP vem na esteira de outros resultados positivos conquistados pela Prefeitura do Recife nos últimos anos.

Em novembro de 2023, o Portal da Transparência do município ganhou o “Nível Ouro” na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública, realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), atingindo a nota 93,05%. O resultado posicionou a cidade em primeiro lugar entre as capitais do Nordeste e o terceiro lugar entre as capitais brasileiras.

Já o Índice de Dados Abertos, levantamento realizado pela Open Knowlegde Brasil, projetou o Recife como a terceira capital brasileira mais bem avaliada no ranking deste ano, sendo a primeira capital das regiões Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste ao figurar entre as três primeiras colocações gerais, ficando entre as três capitais brasileiras mais bem avaliados em 10 dos 15 indicadores que formam o ranking.

