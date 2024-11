Principal assessor de Trump é acusado de pedir dinheiro para 'promover' indicados potenciais ao gove

A- A+

A equipe jurídica de Trump encontrou evidências de que um assessor de alto escalão pediu honorários de retenção a candidatos potenciais a cargos na nova administração para "promovê-los", segundo cinco pessoas informadas sobre o caso na segunda-feira.

Trump instruiu sua equipe a revisar o caso de Epshteyn, que coordenou as defesas jurídicas de Trump em seus processos criminais e desempenhou um papel importante na transição. Três fontes informaram que pessoas de confiança de Trump o alertaram de que Epshteyn estava buscando dinheiro de candidatos a nomeações.

David Warrington, conselheiro jurídico efetivo da campanha de Trump, conduziu a investigação recentemente, cujos resultados foram descritos ao The New York Times. O relatório alegou que Epshteyn pediu pagamento a duas pessoas, incluindo Scott Bessent, indicado por Trump ao cargo de secretário do Tesouro.

De acordo com o relatório, Epshteyn encontrou-se com Bessent em fevereiro, quando se sabia que ele tinha interesse no cargo no Tesouro, e propôs um valor entre US$ 30 mil e US$ 40 mil por mês para "promovê-lo" em Mar-a-Lago, a propriedade de Trump na Flórida.

Bessent recusou e também não participou de outra tentativa de Epshteyn de envolvê-lo em um investimento em uma liga de basquete três contra três, conforme descrito no relatório. Ainda assim, ele manteve contato para evitar ofender Epshteyn, visto como uma figura influente no círculo de Trump.

Em 14 de novembro, Bessent ligou para Epshteyn para verificar se ele estava falando negativamente sobre ele no entorno de Trump. Epshteyn teria respondido que era "tarde demais" para contratá-lo e que ele era "Boris Epshteyn", com um palavrão intercalado no meio, sugerindo que o trabalho era para consultoria.

Outro caso mencionado no relatório envolveu um contratante de defesa a quem Epshteyn pediu US$ 100 mil por mês durante o período de transição, afirmando que sua contratação era essencial para as chances do contratante. O contratante recusou e expressou temores de retaliação.

O documento concluiu recomendando que a proximidade de Epshteyn com Trump fosse "terminada".

Em declaração na noite de segunda-feira, Epshteyn disse: "É uma honra trabalhar para o presidente Trump e com sua equipe. Essas acusações falsas e difamatórias não nos distrairão de fazer a América grande novamente."

Steven Cheung, porta-voz da transição, afirmou: "Como prática padrão, uma ampla revisão dos acordos de consultoria da campanha foi conduzida e concluída, incluindo a de Boris, entre outros. Seguimos juntos como equipe para ajudar o presidente Trump a fazer a América grande novamente."

Cheung não especificou o que significava "prática padrão".

O advogado de Bessent recusou comentar.

O site Just the News, dirigido por John Solomon, próximo a Trump, relatou detalhes semelhantes à revisão interna. Solomon também foi representante de Trump nos Arquivos Nacionais durante a investigação do Departamento de Justiça sobre documentos classificados.

Em entrevista a Solomon, Trump afirmou: "Acredito que todo presidente tem pessoas ao seu redor tentando ganhar dinheiro às suas custas. É lamentável, mas acontece. Ninguém trabalhando para mim deve tentar lucrar de forma alguma."

Não está claro se a investigação terá impacto. Trump elogiou Epshteyn no passado por sua lealdade após o fim turbulento de sua última presidência. Epshteyn enfrenta acusações no Arizona relacionadas a tentativas de reverter os resultados das eleições de 2020.

Eric Trump, filho de Trump, comentou na Fox News que, embora nunca tenha conhecido Epshteyn de outra forma que não como "uma boa pessoa", advertiu que "se as alegações forem verdadeiras, a pessoa provavelmente não estará mais por perto".

Ao longo dos anos, vários assessores de Trump tiveram contratos de consultoria com clientes externos, o que gerou suspeitas de Trump sobre as indicações que recebia.

Epshteyn, que tem pouca experiência política fora de seu trabalho com Trump, foi pago por candidatos republicanos para consultoria desde que Trump deixou o cargo.

Carl Paladino, que concorreu ao Congresso em Nova York, afirmou ao The Times que pagou Epshteyn US$ 20.000 por mês, mas não sabia exatamente o motivo. "Me disseram que seria do meu interesse enviar dinheiro a esse Boris. Eu enviei e não ouvi nada dele. Foi completamente inútil", disse Paladino, embora sua equipe tenha dito que Epshteyn ofereceu conselhos à campanha.

