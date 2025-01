A- A+

MUNDO Príncipe Harry leva Archie para aula de surfe em onda artificial de Kelly Slater Rara imagem do neto do rei Charles III foi apagada das redes sociais depois de aparecer no Instagram do treinador Raimana Van Bastolaer

O príncipe Harry levou o filho Archie para fazer aulas de surfe na piscina de ondas artificiais de Kelly Slater, na Califórnia, e viu um raro clique do herdeiro vazar nas redes sociais.



A foto, que mostrava o filho e o neto do rei Charles III sentados num jet ski do local, foi publicada no Instagram do professor e surfista profissional Raimana Van Bastolaer e, não muito tempo depois, apagada da página.





Van Bastolaer publicou uma série de imagens de Harry na piscina em Lemoore, no Surf Ranch de Slater. Ele deixou em seu perfil do Instagram uma versão do post sem a foto com Archie.

"Não odeie, não fique com raiva, não fique com inveja!!! Deem seu apoio ao irmão Harry. Vamos, 2025!!!", escreveu ele.

