MUNDO Professora de creche doa fígado para salvar a vida de ex-aluno nos Estados Unidos Carissa Fisher doou uma parte do seu fígado para o pequeno Ezra, de 5 anos

Quando Ezra Toczek, de 5 anos, de Alden, Nova York, nos Estados Unidos, enfrentou complicações de uma doença hepática progressiva, sua ex-professora da creche Carissa Fisher, 21, se tornou uma heroína inesperada. Leia a história completa do menino, divulgada pelo portal científico News Medical:

"Em 2019, Karen e Ron Toczek adotaram Ezra, com apenas 7 meses de idade. Ezra sofreu graves danos no fígado ao nascer, o que causou bloqueios nos dutos biliares e comprometimento da função hepática.

Ele passou por um procedimento cirúrgico para reconstruir e abrir os dutos biliares, numa cirurgia que proporcionou a ele vários anos de função hepática normal. "Nós basicamente queríamos dar algum tempo para Ezra e deixá-lo crescer antes de considerar um transplante de fígado", disse Adam Griesemer, diretor do Programa de Transplante de Fígado de Doadores Vivos da NYU Langone. "Nunca foi uma questão de se ele precisaria de um novo fígado, mas quando."

Em fevereiro de 2024, a condição de Ezra piorou e ele foi diagnosticado com doença hepática em estágio terminal. Sintomas como coceira intensa, cicatrizes no fígado e fadiga dificultavam o dia a dia.

"Ezra estava com problemas para dormir e não conseguia viver como uma criança típica de 5 anos, apesar das terapias médicas máximas. Ficou claro que precisávamos colocá-lo na lista para um transplante de fígado", disse Jennifer M. Vittorio, diretora médica do Programa de Transplante de Fígado Pediátrico do Hospital Infantil Hassenfeld.

Karen recorreu às redes sociais para compartilhar a história de seu filho, na esperança de encontrar um doador.

"Quando se tornou realidade que Ezra precisava de um transplante, não pude deixar de pensar: 'Como vamos conseguir esse órgão?' A equipe de atendimento de Ezra mencionou todas as opções potenciais, incluindo um doador vivo. Mas foi tão avassalador no início", disse Karen.

Carissa, que havia sido professora da creche de Ezra anos antes, viu o post e imediatamente sentiu um chamado para ajudar. Sem notificar a família, se inscreveu para doar uma parte de seu fígado. "Não hesitei por um segundo", disse Carissa. "Se eu tivesse 5 anos, gostaria que alguém fizesse isso por mim. Eu sabia que poderia ajudar e estava determinada a fazer isso."

Carissa passou por uma série de testes para confirmar que seria uma boa candidata e que seria seguro doar uma parte de seu fígado. Os testes revelaram que era uma combinação perfeita.

Em 25 de maio de 2024, Carissa surpreendeu a família Toczek batendo na porta com uma placa que dizia: "Ezra, você gostaria de compartilhar meu fígado?" A compatibilidade perfeita de doadores a colocou em uma trajetória que salvaria a vida de Ezra.

No dia em que surpreendeu a família Toczek com a notícia, Karen lembrou, "ela nos pegou desprevenidos e levou alguns minutos para processar o que estava acontecendo. O alívio de não esperar pela lista de doadores foi um presente indescritível".

Em 7 de agosto, Carissa passou por uma cirurgia robótica minimamente invasiva na NYU Langone, para remover 30% de seu fígado para doação. O transplante de Ezra foi realizado com sucesso. "Precisamos apenas de uma pequena porção do fígado de Carissa para Ezra, pois ele crescerá junto com seu corpo", disse o Griesemer.

O fígado é o único órgão que pode se regenerar e se curar ao longo do tempo. "É incrível que em apenas seis meses, meu fígado tenha crescido totalmente de volta", disse Carissa.

Apesar de algumas complicações durante a recuperação, Ezra recuperou sua personalidade animada. "Sua energia, humor e apetite retornaram quase imediatamente", disse Karen. Carissa pôde visitar Ezra na UTI Pediátrica do Hospital Infantil Hassenfeld durante a recuperação, onde foi recebida por suas risadas, sorrisos e piadas.

No dia 20 de setembro, Ezra recebeu alta para uma enfermaria próxima para continuar o tratamento de acompanhamento. Em 1º de novembro, ele voltou para casa com sua família. "Ezra recuperou seu crescimento e desenvolvimento, e ele é uma criança extraordinária. O progresso que ele fez é fenomenal", disse Vittorio.

Karen sentiu um imenso alívio depois de trazer Ezra para casa. "Ele está de volta à escola, saindo com os amigos e brincando com os irmãos. Ele está fazendo todas as coisas que ama fazer, e sabemos que só vai melhorar a partir daqui. Ele tem grandes sonhos e planos."

Carissa e a família Toczek mantêm contato próximo e esperam ver Ezra continuar a prosperar, graças ao presente transformador da professora. Eles esperam que sua história incentive outros a considerarem se tornar doadores de órgãos.

"Sou eternamente grata a Carissa por dar a Ezra esse presente da vida", disse Karen.

"A recompensa de saber que você ajudou alguém necessitado é incrivelmente gratificante", disse Carissa. "Espero que mais pessoas considerem se tornar doadoras. É uma decisão que pode realmente mudar vidas."

