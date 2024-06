A- A+

NOVA REUNIÃO Professores da UFPE realizam assembleia sobre reabertura das negociações da greve Com as atividades paralisadas desde 22 de abril, os docentes da UFPE vão se reunir para avaliar os próximos passos do movimento

A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe) convocou, para a próxima sexta (7), os professores e professoras da UFPE para uma nova Assembleia Geral Extraordinária. A primeira convocação será às 9h e a segunda, às 9h30, com término marcado para o meio-dia.

Excepcionalmente, esta assembleia será presencial e acontecerá simultaneamente nos três campi. No campus Recife, acontecerá no Auditório Professor Paulo Rosas, na sede do sindicato; no Centro Acadêmico do Agreste, será no auditório do Núcleo de Ciências da Vida; e no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, no Bloco Administrativo.

A categoria vai discutir informes, avaliação de conjuntura, avaliação da nova contraproposta do Comando Nacional de Greve do Andes-SN e a reabertura das negociações, além da escolha da delegação que vai para o Comando Nacional de Greve, em Brasília.

A diretoria da Adufepe reforça que a participação dos professores da UFPE no debate é de suma importância para a escolha dos melhores rumos do movimento.

“É essencial que os docentes entrem nessa discussão, tragam suas ideias, analisem junto conosco a trajetória da paralisação e aprofundem as avaliações das propostas em mesas para definirmos os próximos passos da luta”, conclamou a presidenta da Adufepe, Teresa Lopes.

