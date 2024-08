A- A+

Tecnologia Professores debatem importância do aprendizado sobre Inteligência Artificial e Tecnologias Quânticas Tema foi discutido nesta quinta (22), no Conexão Notícias, apresentado pelo radialista Jota Batista, na Rádio Folha 96.7 FM

Inteligência Artificial e Tecnologias Quânticas foram os temas principais discutidos nesta quinta (22), no Conexão Notícias, apresentado pelo radialista Jota Batista, na Rádio Folha 96.7 FM. O programa recebeu as visitas dos professores Carmelo Bastos, da Universidade de Pernambuco (UPE); Juliano Lyoda, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Fernando Araújo, do Instituto Militar de Engenharia (IME); e Franco Azevedo, do Instituto Meira Mattos (IMM), estrutura da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

“A Inteligência Artificial (IA) não é tão nova como as pessoas pensam. Já existem alguns conceitos trabalhados desde a década de 1940, com discussão na comunidade acadêmica e nas empresas. Nos últimos anos, houve o amadurecimento das tecnologias que dão suporte a isso. Hoje, todos têm um telefone no bolso que é capaz de coletar e processar informações. Isso permitiu, ao longo do tempo, que essas tecnologias chegassem aos usuários”, afirmou Bastos, que também é coordenador da especialização em IA da UPE.

“Existe um potencial enorme no Nordeste e percebemos, no Comando Militar do Nordeste (CMNE), um esforço de fazer essa ponte com os centros já bem estabelecidos nas áreas científicas e tecnológicas, colocando Pernambuco à disposição para o que for preciso”, completou.

Quem também participou da visita foi o Coronel Alexandre Moura, do Comando Militar do Nordeste, e a professora Thays Felipe, que integra o Projeto Pró Defesa de Inteligência Artificial e Tecnologia Quânticas do CMNE. No programa, os educadores citaram que Pernambuco é um centro importante no debate tecnológico do Brasil.

“O nosso Centro de Informática fez 50 anos neste mês e tem se reinventado, influenciando a economia de Recife e Pernambuco, trabalhando de perto com Governo e Prefeitura, com a criação do Porto Digital. Estamos prontos para atuar no nível internacional”, abordou Lyoda.

Assessor de Planejamento Estratégico e Inovação e Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do ECEME, Franco Azevedo ressaltou como as Forças Armadas têm focado no investimento em tecnologia.

“A China tem um equipamento que pode interceptar um avião que antes era invisível para radares. Existem muitas aplicações desenvolvidas, mas temos um mundo a descobrir. Estamos lançando um projeto que visa justamente identificar quais capacidades o Exército Brasileiro necessita para desenvolver essas tecnologias. Hoje, somente China e Estados Unidos fazem isso. Precisamos entrar neste nicho”, apontou.

“A maior revolução da história humana são as tecnologias quânticas, principalmente na área militar. Quem ficar para trás estará perdendo uma capacidade estratégica brutal”, complementou Araújo.

Veja também

Metrô Metrô do Recife terá horário de funcionamento normal neste domingo (25)