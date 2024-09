Moradores fazem protesto próximo ao viaduto da Joana Bezerra por conta de falta d'água

A- A+

Manifestantes bloquearam no final da tarde desta segunda-feira (16) as vias principais do bairro da Joana Bezerra, na área central do Recife. Registros de moradores que passavam pelo local mostraram que algumas pessoas colocaram fogo em pneus em uma área próxima a um viaduto.

A alegação é de que a comunidade está sofrendo com falta d’água. O protesto travou o trânsito no sentido Boa Viagem. Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado o apoio do órgão para a região.

Em nota, a Compesa se pronunciou sobre o assunto.

"A Compesa informa que a questão já está sendo tratada com a comitiva que representa a comunidade. Foi agendada para terça (17) uma reunião na sede da Companhia, no bairro de Santo Amaro, entre o grupo e gestores da empresa, a fim de que seja formalizada à queixa e apresentadas as soluções que serão apontadas pela Companhia para resolver a questão, caso esteja de fato relacionada aos serviços prestados pela empresa. A Compesa também adianta que enviará, nesta terça-feira, equipes técnicas às ruas indicadas hoje pelos representantes para promover um levantamento sobre possíveis demandas de água ou esgoto nas vias"

Veja também

conflito Acordo de cessar-fogo em Gaza é "factível", diz líder opositor israelense nos EUA