Protesto por migração de trabalhadores da Vera Cruz fecha trecho da BR-101, em Jaboatão

Funcionários da empresa Vera Cruz fecharam trecho da BR-101, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O protesto aconteceu em frente à garagem da rodoviária, no quilômetro 82 do sentido Cabo de Santo Agostinho da rodovia federal.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, responsável pelo ato, o protesto tem como motivação o encerramento das atividades da Vera Cruz, que será feito no próximo dia 31 de agosto. A categoria cobra garantias trabalhistas e a migração dos trabalhadores para outras empresas. A manifestação foi encerrada por volta das 7h20.

O grupo ateou fogo em pneus no protesto e fechou todas as faixas no trecho. O trânsito no local ficou complicado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou ter sido acionada para a ocorrência.

Desde que a Vera Cruz alegou déficit financeiro e anunciou que não irá mais operar as linhas do sistema metropolitano de transporte coletivo, o Grande Recife Consórcio de Transporte realizou a redistribuição dessas linhas para outras empresas.

No último sábado (17), por exemplo, as empresas São Judas Tadeu, Metropolitana e Borborema assumiram mais nove linhas que eram operadas pela Vera Cruz.

Em 8 de agosto, outro protesto foi feito pela categoria. Nesse dia, os trabalhadores estacionaram ônibus na área central do Recife para cobrar garantias aos empregados da Vera Cruz.

O Corpo de Bombeiros afirmou que, até 6h30, não havia sido acionado para o protesto.

A Folha de Pernambuco também aguarda retornos do Grande Recife e da Vera Cruz.

