Mais nove linhas da Vera Cruz serão assumidas por novas empresas a partir deste sábado (17)

Com a saída da empresa Vera Cruz (VRC) do sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife, outras nove linhas passam a ser operadas pela São Judas Tadeu Transportes, Metropolitana e Borborema neste sábado (17).



A partir de sábado (17), as linhas 191–Recife/Porto De Galinhas (N. Sra. do Ó) e 195-Recife/Porto De Galinhas (Opcional) serão transferidas para a empresa São Judas Tadeu Transportes.



Já as linhas 103–UR-11/TI Barro; 146-UR-11 (Bacurau); 216-TI Barro/ TI Cajueiro Seco e 4137-UR-11 (Cais De Santa Rita) serão absorvidas pela Metropolitana.



As linhas 163 - TI Cajueiro Seco (Circular); 166 - TI Cajueiro Seco (Rua Do Sol) e 206 - TI Barro/TI Prazeres (Jordão) serão incorporadas à Borborema. Todas essas linhas eram operadas pela VRC.

No último dia 3 de agosto, outras 14 linhas da Vera Cruz tiveram suas operações transferidas para as empresas Borborema e Metropolitana.



Segundo o diretor-presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), Matheus Freitas, já está sendo realizado o trabalho de transferência das linhas para a desmobilização definitiva da operação da VRC,



Com isso, outras empresas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife poderão assumir as linhas.



“Espera-se que, entre 30 e 45 dias, a redistribuição da operação da empresa seja transferida para outros operadores e a operação da Vera Cruz, encerrada.”, destacou.

