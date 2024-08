A- A+

Grande Recife Veja 14 linhas de ônibus da Vera Cruz que serão operadas por outras empresas a partir de sábado (3) A Borborema e a Empresa Metropolitana vão dividir as linhas neste primeiro momento de transição

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) divulgou, nesta quinta-feira (1º), o início da transição das linhas de ônibus que pertenciam à Vera Cruz (VRC). A empresa desistiu de continuar com sua operação.

A partir deste sábado (3), 14 linhas terão suas operações transferidas para as operadoras Borborema e Empresa Metropolitana.

A ideia é que esse período de transição seja feito em etapas para que haja o menor impacto possível aos usuários. A previsão é de que o término aconteça até a primeira quinzena de setembro.

Confira as linhas que já terão mudança a partir deste sábado (3)

Borborema:

124 - Vila do Sesi/TI Tancredo Neves;

125 - Córrego da Gameleira/TI Tancredo Neves;

151 - Jardim Jordão/TI Aeroporto;

152 - Jordão Baixo/TI Aeroporto;

153 - Jordão Alto/TI Aeroporto;

154 - Jordão (Bacurau); e

155 - Jordão Baixo/Boa Viagem.

Empresa Metropolitana:

126 - UR-03/TI Tancredo Neves;

131 - UR-02 (Bacurau);

132 - UR-02 (Ibura)/TI Tancredo Neves;

134 - Lagoa Encantada/TI Tancredo Neves;

141 - Jardim Monte Verde/TI Tancredo Neves;

143 - UR-06/TI Tancredo Neves; e

168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista).

Segundo o Diretor-Presidente do CTM, Matheus Feitas, não prejudicar os usuários destas e outras linhas de ônibus é fundamental.

“Espera-se que, entre 30 e 45 dias, a redistribuição da operação da empresa seja transferida para outros operadores e a operação da Vera Cruz seja encerrada.”, destacou.

Entenda a situação da Vera Cruz



No total, serão 48 linhas de ônibus passadas da Vera Cruz para outras empresas que fazem parte do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM).



Entre as reclamações à empresa, estavam o descumprimento de horário, frota reduzida, Plataforma Elevatória Veicular - PEV quebrada/ausente, além de veículos retidos durante vistorias.

A Vera Cruz tinha uma operação com 171 veículos. Para reduzir o impacto em razão da necessidade dos passageiros, um período de transição para outras operadoras terá início neste sábado (3).

