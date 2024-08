A- A+

recife Rodoviários fecham ruas do Centro do Recife em protesto por motoristas da Vera Cruz Protesto não tem ligação com a deflagração de greve geral dos ônibus no Grande Recife, programada para começar segunda-feira (12)

Rodoviários estacionaram ônibus e interditaram a ruas do Centro do Recife na manhã desta quinta-feira (8). O objetivo da ação é cobrar direitos de motoristas da Vera Cruz, empresa que desistiu de operar as linhas do transporte público na região, deixando diversos trabalhadores em situação de instabilidade.

O protesto não tem ligação com a deflagração de greve geral dos rodoviários do Grande Recife, programada para começar próxima segunda-feira (12).

O protesto, segundo o Sindicato dos Rodoviários, deve seguir até as 13h30.



Foram fechados acessos às ruas do Sol e Aurora, e da avenida Guararapes.



Além de trazer visibilidade para a situação, a categoria também visa a chamar a atenção do Governo do Estado, Ministério Público de Pernambuco e Ministério Público do Trabalhador (MPT), que podem atuar ativamente na questão.

Empresa agiu 'de má fé'

No último sábado (3), 14 linhas da Vera Cruz passaram foram transferidas para as operadores Borborema e Metropolitana.



Já os funcionários, que agora estão sem trabalho, não foram compensados. Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o sindicato denunciou que a empresa estaria tentando burlar a lei ao oferecer contratos sem garantias legais para contratações dos funcionários por novas permissionárias de ônibus.

"A empresa Vera Cruz vem tentando burlar a lei para pagar os valores que os trabalhadores têm direito e os condicionou a quitar o contrato de trabalho. Alguns trabalhadores receberam uma carta de recomendação para procurar empresas que estão assumindo, mas não tiveram vagas garantidas nesses locais", começou o secretário geral do Sindicato dos Rodoviários, Josival Costa.

"A empresa, de má fé, não deu os direitos aos trabalhadores. Estamos buscando o apoio do Governo do Estado, Ministério Público e Ministério do Trabalho para que possamos fazer os direitos dos trabalhadores sejam respeitados para que eles sejam realocados para posições nas empresas que assumirem as linhas da Vera Cruz", completou.

Ainda segundo o sindicato, o MPT foi acionado formalmente para a questão e, por isso, funcionários ainda não foram demitidos.



Houve também uma audiência com mediação do ministério para negociar a situação, mas as empresas em questão não teriam comparecido. Uma nova reunião está marcada para a próxima terça-feira (14), às 14h, em uma nova tentativa de acordo.

A reportagem entrou em contato com a Urbana-PE, que representa as empresas de ônibus do Grande Recife, em busca de um posicionamento oficial, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria. O canal segue aberto.

Vera Cruz deixa de operar linhas de ônibus. - Foto: Grande Recife/Divulgação

Entenda a situação da Vera Cruz

No total, serão 48 linhas de ônibus passadas da Vera Cruz para outras empresas que fazem parte do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM).



Entre as reclamações à empresa, estavam o descumprimento de horário, frota reduzida, Plataforma Elevatória Veicular - PEV quebrada/ausente, além de veículos retidos durante vistorias.

A Vera Cruz tinha uma operação com 171 veículos. Para reduzir o impacto em razão da necessidade dos passageiros, um período de transição para outras operadoras terá início neste sábado (3).

Veja também

Recife Homem é preso por matar a mãe estrangulada e forjar crime na Zona Norte do Recife