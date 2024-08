Rodoviários protestam diante de secretaria e cobram direitos de motoristas da Vera Cruz

A- A+

Na manhã desta terça-feira (6), rodoviários de Pernambuco saíram em passeata com destino à sede da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE). O objetivo é fazer cobranças por direitos de motoristas da Vera Cruz, além de agendar uma audiência com representante da secretaria para que a questão possa ser discutida.



A Vera Cruz desistiu de operar as linhas de ônibus da região, o que deixou diversos trabalhadores em situação de instabilidade. As cobranças se estendem, também, para o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), que opera as operadoras da região.

No último sábado (3), 14 linhas da Vera Cruz passaram foram transferidas para as operadores Borborema e Metropolitana. Já os funcionários, que agora estão sem trabalho, não foram compensados.



De acordo com o sindicato dos rodoviários, o Ministério Público do Trabalho (MPT) foi acionado e garantiu que, até agora, não houvesse demissões.

Ao todo, participam da passeata entre 50 e 60 trabalhadores da Vera Cruz.



Os pedidos são por migração desses profissionais para outras empresas de ônibus do Grande Recife. Em um primeiro momento, de acordo com a categoria, ônibus não devem ser paralisados para o ato.



A passeata vai da sede do sindicato, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife, até a locação do Semobi-PE, na Avenida Cruz Cabugá, também em Santo Amaro.

"A gente quer mobilizar as pessoas para a situação desses trabalhadores, que não podem ficar desamparados. Queremos ouvir o Grande Recife", disse o presidente do sindicato, Aldo Lima.



O Grande Recife Consórcio de Transportes foi procurado pela reportagem, em busca de um posicionamento oficial, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu retorno. A reportagem também contatou a SEMOBI-PE, e ainda aguarda retorno.



O movimento acontece, também, durante a forte mobilização da categoria por paralisação geral dos ônibus no Grande Recife.



Os motoristas já aprovaram o indicativo de greve em 10 das 12 empresas de transporte da região, e a expectativa por uma parada geral segue alta.



Entenda a situação da Vera Cruz

No total, serão 48 linhas de ônibus passadas da Vera Cruz para outras empresas que fazem parte do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM).



Entre as reclamações à empresa, estavam o descumprimento de horário, frota reduzida, Plataforma Elevatória Veicular - PEV quebrada/ausente, além de veículos retidos durante vistorias.

A Vera Cruz tinha uma operação com 171 veículos. Para reduzir o impacto em razão da necessidade dos passageiros, um período de transição para outras operadoras terá início neste sábado (3).

