Prouni 2º semestre: veja como fazer inscrição, datas e como funciona

As inscrições para o Programa de Universidade para Todos (Prouni) começam nesta terça-feira (23). Ao todo, serão disponibilizadas 243 mil bolsas pelo MEC—sendo 170 mil integrais (100% de desconto nas mensalidades)e 73 mil parciais (50%) — em universidades privadas.

Período de inscrições no Prouni do 2° semestre

O período de inscrição para oprograma vai até sexta-feira peloPortal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado ocorrerá em duas chamadas: 31 de julho e 20 de agosto.

Quem tem direito ao Prouni

O candidato poderáse inscrever nas bolsasintegraisse sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de umsalário-mínimo e meioou parciaisse sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de trêssalários-mínimos).

Vagas do Prouni

As vagas estão distribuídas em367cursos de 901instituições participantes do programa.São Paulo, Minas Gerais,Bahia, Paraná e Amazonas são os cincoestados com o maior número de bolsas ofertadas nessa edição.

Como fazer inscrição no Prouni?

Em ordem de preferência, o candidato deve escolher até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino e o turno)

Após a escolha, é necessário selecionar a modalidade: ampla concorrência ou cotas

A nota parcial dos cursos escolhidos mudam a cada dia e é importante que o candidato monitore

É possível mudar as opções de cursos escolhidos. No entanto, valerá a última opção marcada antes do fim do período de inscrição

Por fim, o candidato que estiver dentro da nota de corte e conseguir uma das vagas ao final do prazo de inscrição, ele constará como pré-selecionado.

Cronograma do Prouni do 2° semestre

Inscrições - 23 a 26 de julho

23 a 26 de julho Resultado 1ª chamada - 31 de julho

- 31 de julho Resultado 2ª chamada - 20 de agosto

- 20 de agosto Manifestação de interesse na lista de espera - 9 a 10 de setembro

9 a 10 de setembro Resultado da lista de espera - 13 de setembro

