PROCESSO SELETIVO Provas do Processo de Ingresso IFPE 2025.1 acontecem neste domingo (19); confira recomendações Aplicação terá início às 9h, com duração máxima de 3h para quem concorre aos cursos técnicos, e de 4h para quem disputa vaga nos cursos de graduação

As provas do Processo de Ingresso 2025.1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) serão aplicadas neste domingo (19), com início às 9h.

A etapa é destinada a candidatos nos cursos de graduação presenciais e a distância, além dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio nos campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira e Recife.

Os candidatos inscritos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio dos campi agrícolas de Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, bem como nos cursos técnicos subsequentes (exigindo ensino médio completo) de todos os campi não participarão das provas.

A seleção para essas modalidades será feita com base no histórico escolar ou no desempenho no Enem.

As provas terão início às 9h, com duração de até três horas para candidatos dos cursos técnicos e até quatro horas para aqueles que disputam vagas nos cursos de graduação. Os portões serão abertos às 7h45 e fechados às 8h45.

A recomendação é que os candidatos cheguem ao local com pelo menos uma hora de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto, cartão de inscrição impresso e caneta esferográfica de tinta preta.

Em caso de perda ou roubo do documento de identificação, será necessário apresentar um Boletim de Ocorrência que comprove o ocorrido.

Prova

Candidatos aos cursos técnicos responderão a 30 questões de múltipla escolha, enquanto os inscritos nos cursos de graduação farão uma prova com 50 questões de múltipla escolha e uma redação.

Por questões de segurança, a saída das salas só será permitida após uma hora do início do exame, sendo que o caderno de provas só poderá ser levado nos últimos 60 minutos de aplicação.

Avaliação específica em Música

Candidatos ao curso técnico subsequente em Instrumento Musical do Campus Barreiros e à licenciatura em Música do Campus Belo Jardim realizarão, também no domingo (19), a Avaliação Específica em Música (AEM). Essa etapa será presencial, com horários e duração detalhados no cartão de inscrição.

O gabarito preliminar será divulgado ainda no domingo (19), no site do IFPE. Recursos sobre os gabaritos ou questões das provas poderão ser submetidos no dia 20 de janeiro, na Área do Candidato, também no site. O gabarito definitivo será publicado no dia 24 de janeiro.

A avaliação preliminar da redação estará disponível no dia 3 de fevereiro, com possibilidade de recurso no dia seguinte. O resultado final da redação será divulgado em 10 de fevereiro, e a lista de classificação e aprovados será publicada no dia 13 do mesmo mês.

Informações

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas junto à Funcern, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp (81) 97305-8894, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O edital completo e os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no site oficial do IFPE.

