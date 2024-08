A- A+

Educação Problemas da população brasileira e a psicologia serão debatidos nesta quarta (28), no Recife O evento gratuito acontecerá às 19h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit), na Imbiribeira

Racismo, submissão das mulheres, violência, fome e desigualdade social. Esses são alguns dos contextos que também fazem parte da realidade do Brasil e que trazem inúmeros conflitos para muita gente. Mesmo que sejam resolvidos, deixam marcas.

“E o maior desafio da psicologia é fazer uma aproximação significativa e qualificada em relação aos problemas da população brasileira para tentar buscar soluções”, analisa Ana Bock, um dos principais nomes do Brasil no segmento, autora e presidente do Instituto Silvia Lane Psicologia e Compromisso Social.

Na opinião dela, a psicologia está se comprometendo com os direitos sociais e humanos e trabalhando nas políticas públicas.

“Ao longo do tempo, nosso segmento foi se apresentando na sociedade brasileira de uma maneira vinculada ao sofrimento, que atinge um número grande de pessoas e oferecendo profissionais que podem contribuir na busca de soluções”, ressaltou Ana, que já atuou como secretária-geral da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia.

A especialista vai participar de uma conferência virtual nesta quarta-feira (28) sobre o compromisso social da Psicologia.

O debate será gratuito e aberto ao público, às 19h, no auditório do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) – localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão, na Zona Sul do Recife.

O evento também conta com a participação do conselheiro titular do Conselho Regional de Psicologia Marcos Paulo Cavalcanti. A inscrição pode ser feita por este link.

O encontro integra a programação de atividades que o curso de Psicologia da Unit-PE realiza este mês para marcar o Dia do Psicólogo, que será comemorado nesta terça-feira (27/08).



