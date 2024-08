Arena GO Recife promove ações voltadas para jovens nesta quarta-feira (28)

A- A+

Em mais uma edição do Arena GO Recife, nesta quarta-feira (28), das 8h às 12h, a prefeitura da Cidade vai promover ações voltadas para jovens no Desenvolve Recife Centro, localizado no bairro de Santo Amaro, área central da Capital.

O evento acontece com o objetivo de oferecer as facilidades e oportunidades da plataforma Geração de Oportunidade - GO Recife.

Há também o intuito de promover o próprio Desenvolve Recife Centro, novo espaço da prefeitura voltado para a empregabilidade e o empreendedorismo.

"O Arena GO Jovem é fundamental para engajar os jovens de nossa cidade e proporcionar oportunidades de formação e crescimento profissional, essenciais para o futuro do Recife", destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo.

Serviços

Nesta edição, o Arena GO Recife será totalmente voltada para os jovens recifenses com idades entre 15 e 29 anos. A finalidade é fomentar o ecossistema de serviços e organizações que promovem cursos, oportunidades e orientações para a formação profissional e para quem quer se tornar um Jovem Aprendiz.

Na ocasião, a Agência de Emprego SINE Recife oferecerá serviços como intermediação de mão de obra, orientação para CTPS digital, entrada no benefício do Seguro Desemprego, além do cadastro e orientações sobre a Plataforma GO Recife. Não é necessário nenhum agendamento prévio.

O evento ainda contará com a participação de importantes parceiros, como o Fórum Pernambucano de Aprendizagem Profissional - FORAP, Sebrae, Grau Técnico, IEL, Expresso Recife e Junta Militar. As instituições oferecem atividades de atendimento, serviços e palestras voltadas para os jovens.

"Muitos espaços que constituem o Arena GO de forma itinerante, como o tapa no visu, produção de currículo e fotografia, nesta edição serão disponibilizados ao público diretamente na sala física do GO Recife, instalada no Desenvolve Recife Centro. Será uma oportunidade para o público saber que pode contar com esses serviços todos os dias, não apenas durante a realização da Arena", afirmou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Adynara Gonçalves.



