Qual é seu risco de pegar uma gripe forte? Veja os 8 fatores que tornam a pessoa mais vulnerável

Dor de garganta. Nariz entupido. Febre, dores no corpo e fadiga. À medida que as temperaturas caem, os casos de gripe começam a aumentar. Para muitas pessoas, o sistema imunológico consegue combater esses sintomas em cerca de uma semana. Mas para outras, a gripe pode levar a doenças graves, hospitalização ou até mesmo à morte.



As infecções por gripe causam até 710 mil hospitalizações e 51 mil mortes todos os anos nos Estados Unidos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Uma nova análise do CDC, que examinou hospitalizações relacionadas à gripe de 2010 a 2023, revela alguns dos fatores que colocam as pessoas em maior risco de resultados de saúde graves. São eles:

Idade

Crianças pequenas e pessoas mais velhas são consistentemente hospitalizadas com gripe nas taxas mais altas, pois seus sistemas imunológicos são menos robustos do que os de crianças mais velhas ou adultos jovens, o que significa que são menos capazes de combater a infecção.

Existem dois tipos de vírus da gripe que podem causar estragos a cada temporada: Tipo A e Tipo B. As taxas mais altas de hospitalização desde 2010 ocorreram durante as temporadas de gripe em que os vírus do Tipo A foram predominantes; o CDC afirmou que isso ocorre porque os adultos mais velhos tendem a ser mais afetados pelo H3N2, um vírus do Tipo A.

Distúrbios neurológicos

Algumas crianças com condições neurológicas, como epilepsia, paralisia cerebral e TDAH, podem ter dificuldade com a função muscular e pulmonar, além de dificuldades para tossir ou limpar líquidos das vias respiratórias. Isso pode agravar os sintomas da gripe ou levar à pneumonia.

Doenças pulmonares

A gripe pode desencadear ataques de asma em crianças com a condição, que causa inflamação crônica das vias respiratórias. Também pode levar à pneumonia e outros problemas respiratórios que podem exigir hospitalização.

Em adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica, que têm uma resposta imunológica comprometida, o corpo pode ter mais dificuldade para combater um episódio de gripe. Uma infecção também pode inflamar ainda mais as vias respiratórias, tornando ainda mais difícil para os pacientes respirarem.

Gravidez

Quase 30% das mulheres em idade fértil que foram hospitalizadas com gripe durante as 13 temporadas de gripe examinadas pelo CDC estavam grávidas. Estudos mostraram que os hormônios da gravidez suprimem o sistema imunológico, resultando em doenças mais graves e taxas mais altas de hospitalização. Uma infecção por gripe durante a gravidez também representa algum risco para o feto.

Obesidade e doenças metabólicas crônicas

Para crianças e adultos, a obesidade é um fator de risco para doenças graves causadas pela gripe. Isso pode ser devido a vários fatores diferentes. O excesso de peso pode dificultar a respiração profunda necessária para limpar uma infecção dos pulmões, por exemplo, afirma o especialista em doenças infecciosas, William Schaffner, da Vanderbilt University Medical Center.

A obesidade também está frequentemente associada a outras doenças metabólicas, como diabetes e hipertensão. Em pacientes com diabetes, um episódio de gripe pode dificultar o controle dos níveis de açúcar no sangue. E acredita-se que níveis elevados de glicose afetem a função das células brancas do sangue, agravando infecções e prolongando o tempo de recuperação, explica a professora de medicina, Susan Spratt, da divisão de endocrinologia, metabolismo e nutrição da Duke University School of Medicine.

Doença cardíaca

Cerca de metade dos adultos hospitalizados com gripe têm doença cardíaca, de acordo com o CDC. Pessoas com doenças cardiovasculares tendem a ser adultos mais velhos, com sistemas imunológicos menos robustos, afirmou a cardiologista do Northwestern Medicine, Sadiya Khan. Estudos mostraram que a gripe aumenta o risco de infarto do miocárdio e derrame em pessoas com doenças cardiovasculares, acrescenta.

— As pessoas que têm doenças cardíacas são menos capazes de suportar o estresse da infecção em si — explica Sadiya.

Hipertensão

Nas duas últimas temporadas de gripe, um quarto dos pacientes entre 18 e 49 anos hospitalizados com gripe tinham hipertensão. Cerca de três quartos dos pacientes hospitalizados com mais de 65 anos tinham a condição. A hipertensão pode endurecer ou danificar as artérias, sobrecarregando o sistema circulatório. Para pessoas com hipertensão, afirma Susan, uma infecção por gripe pode colocar ainda mais pressão sobre o coração.

Estado de vacinação

As vacinas contra a gripe mostraram reduzir significativamente o risco de hospitalização em crianças e adultos. Uma análise recente descobriu que a vacinação reduziu a taxa de hospitalizações em 34,5% neste ano em cinco países da América do Sul, onde a temporada de gripe ocorre mais cedo.

No entanto, a vacinação contra a gripe tem diminuído nos Estados Unidos. Menos da metade dos americanos com 6 meses ou mais receberam a vacina contra a gripe no ano passado.

As desigualdades na adesão à vacina contra a gripe podem explicar parcialmente as disparidades raciais e étnicas observadas nas taxas de hospitalização. O CDC descobriu que pacientes negros de todas as idades foram hospitalizados nas taxas mais altas em quase todas as temporadas de seu estudo. Pacientes negros, nativos americanos ou nativos do Alasca apresentaram taxas de hospitalização relacionadas à gripe de 1,5 a 3,5 vezes maiores do que pacientes brancos, aponta o estudo.

Mesmo se você for vacinado, é importante ficar atento aos sintomas que possam exigir cuidados médicos, como dificuldade para respirar e dor no peito. Especialistas também recomendam procurar atendimento se você tiver outros sintomas da gripe, como febre ou tosse, que não desaparecem por conta própria dentro de uma semana.

— A vacina não é uma panaceia — diz Schaffner. E prossegue: — É apenas menos provável que você precise de hospitalização.

