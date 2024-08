A- A+

MÉXICO Quatro policiais são presos por sequestro de civil em cidade turística no México Força de Segurança do estado de Guerrero é acusada de mais de 450 mil assassinatos e cerca de 100 mil desaparecimentos desde 2006

Quatro agentes da polícia foram detidos nessa quinta-feira, na cidade mexicana de Taxco de Alarcón (Sul), depois da descoberta de que mantinham um homem como refém numa instalação de segurança oficial.

Seis outras pessoas que se passaram por policiais também foram presas, em conexão com o caso, informou a Promotoria de Guerrero, estado ao qual a cidade pertence, em um comunicado.





A vítima, que permanecia cativa num “edifício que alberga instalações de segurança pública, trânsito e proteção civil” na cidade, foi libertada por soldados, agentes do Estado e guardas nacionais, acrescentou o relatório.

Taxco, uma cidade turística conhecida pelo seu comércio de prata, tem sido afetada pela violência derivada do crime organizado, como outros municípios de Guerrero.

As alegações de corrupção contra a polícia local são frequentes no México, que acumulou mais de 450 mil assassinatos e cerca de 100 mil desaparecimentos desde 2006, quando foi lançada uma operação antidrogas com participação militar.

