Quem é Nigel Farage, "pai do Brexit" eleito para parlamento britânico

Nigel Farage, conhecido por sua campanha em defesa do Brexit em 2016, foi eleito como membro do Parlamento Britânco pela primeira vez após oito tentativas. Ele é o líder do partido Reform UK (Reforme Reino Unido, em inglês) e derrotou o candidato do Partido Conservador do país, Giles Watling.

O partido de Farage é apoiado pela extrema direita, principalmente controles por aqueles que apoiam mais duros sobre a imigração. É a primeira vez que Partido Reformista garante um lugar no parlamento.

Na semana passada, um membro do seu partido teria sugerido que migrantes tentando chegar ao Reino Unido em barcos deveriam ser usados para "prática de tiro ao alvo". Em resposta, o político classificou o episódio como uma "armação" dos oponentes.





Farage ficou conhecido em 2016, no referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), no qual fez uma intensa campanha em defesa do Brexit.

Na época, ele defendia uma visão ultraliberal do divórcio do Reino Unido da UE, que teria transformado o país, e principalmente sua capital, Londres, em uma "Cingapura às margens do Tâmisa" — expressão que se popularizou na época por alguns eurocéticos e que embalava a ideia de uma selvagem desregulamentação da economia. Em entrevista à BBC em 2023, o político admitiu que a saída “foi um fracasso”, e disse que o Reino Unido não “se beneficiou economicamente do Brexit”, porque as políticas do governo dissuadiram as empresas de investir no país.

Hoje, o Reino Unido é a nação desenvolvida com menor crescimento econômico e maior inflação. A economia ainda não recuperou o patamar pré-pandemia. Muitos analistas indicam que o Brexit impulsionou os problemas econômicos do país — exatamente o contrário da prosperidade que os defensores do "divórcio" continental pregavam que aconteceria.

O líder do Reform UK, ex-eurodeputado, é atualmente apresentador do canal de televisão GB News, uma plataforma que lhe garante alguma popularidade entre o eleitorado conservador.

— Existe uma rejeição à classe política no país, de forma nunca vista nos tempos modernos — afirmou Farage, de 60 anos. — Não posso decepcionar estes milhões de pessoas.

Um dia após anunciar sua candidatura para o parlamento, em junho deste ano, ele foi atacado com uma bebida no rosto, lançada por uma jovem que protestava contra o político. O líder do Partido Reformista deixou seu evento em Clacton, Essex, coberto com o que parecia ser um milkshake ou uma cerveja.





Nigel Farage após ataque — Foto: Reprodução

De acordo com as projeções, o Partido Trabalhista, comandado por Keir Starmer, provável novo primeiro-ministro, retornará ao poder no Reino Unido depois de 14 anos na oposição.

