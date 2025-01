A- A+

CARNAVAL 2025 Quinta no Galo anima foliões nesta quinta-feira (30); confira a programação Festividade acontece na sede do Galo da Madrugada

A Quinta do Galo terá uma noite de celebração marcada pela manifestação da cultura pernambucana. A festividade acontece nesta quinta-feira (30), a partir das 19h, na sede do Galo da Madrugada, localizada no Palácio Enéas Freira, no bairro de São José, no Centro do Recife.

A festa contará com a apresentação da banda Som da Terra e convidados especiais, como Rogério Rangel, Cíntia Barros, Walkyria Mendes e Anderson Ribeiro.

Durante o evento, o público assistirá a performances culturais, como o maracatu da Nação Estrela da Dalva, o bloco lírico Batutas da Boa Vista, o maracatu rural Leão Formoso e os caboclinhos da Tribo Indígena Tapirapé.

Além disso, a festa terá apresentação dos passistas da Saltos Cia.

Ingressos

Os ingressos para a Quinta no Galo custam R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas), e podem ser adquiridos na sede do Galo da Madrugada ou online, através do Sympla.

Os bilhetes também estão à venda nas lojas da Esposenda dos shoppings Tacaruna e Rio Mar, e no quiosque da Bilheteria Digital, no shopping Recife.

Veja também