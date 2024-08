A- A+

ANIVERSÁRIO Rádio Folha 96.7 FM completa 20 anos de tradição e compromisso com a notícia Referência de credibilidade, prestação de serviços e promoção da cultura, emissora celebra duas décadas de trabalho ativo e marcante na história radiofônica do Estado

Criada com o slogan e propósito de levar aos ouvintes diários “Informação e Música de qualidade”, a Rádio Folha 96.7 FM completa nesta sexta-feira (30) duas décadas de trabalho ativo e marcante na história radiofônica de Pernambuco.

Inaugurada oficialmente em 30 de agosto de 2004 - quando recebeu a concessão de rádio educativa -, a emissora da Folha de Pernambuco, do Grupo EQM, se tornou um ponto de referência cultural, jornalístico, político e social que perpetua um legado de compromisso e excelência.

Comandada desde o primeiro dia pela radialista e jornalista Marise Rodrigues, gerente de jornalismo e programação da rádio, o final de mais uma década em atuação chama atenção para a reinvenção da emissora, que, ao longo dos anos, se adaptou às mudanças tecnológicas, oferecendo conteúdos em plataformas digitais, como aplicativos de reprodução sonora e transmissões ao vivo pela internet, ampliando seu alcance para além do rádio tradicional.

O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, destaca o papel relevante da Rádio no debate cultural e político do Estado, com forte inserção nas plataformas digitais.

“Hoje, a rádio não somente está no carro, em casa, mas na palma da mão, através das redes sociais. O veículo tem tradição e modernidade, e a Rádio Folha vem, ao longo desses 20 anos, sempre se atualizando, sem perder a sua essência”, declara.

Para o diretor operacional do jornal, José Américo, os 20 anos da rádio são motivo de comemoração e orgulho dos resultados alcançados diariamente por todos que fazem parte do time de jornalistas e profissionais que atuam na missão de informar por meio da radiodifusão.

“A nossa Rádio Folha é motivo de orgulho por ser algo extremamente bem feito dentro do nosso grupo de comunicação. Ela é a prova viva que caminhamos bem e com profissionalismo. Com isso, temos a credibilidade e respeito do público e dos nossos convidados”, aponta.

A diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, ressalta ainda a importância da identidade tipicamente pernambucana da rádio, que promove também notoriedade ao estado.

“Ao longos dos seus 20 anos a Rádio Folha trilha sua história baseada no compromisso com o ouvinte, sendo sempre um canal de transmissão de notícias de credibilidade, serviço e fomentação da cultura pernambucana. A busca pelo conteúdo diferenciado e o espaço para a voz do público, uma rádio feita para os pernambucanos. Com muita informação e música de qualidade, sempre”, analisa.

O olhar atento para as evoluções do mercado e os novos anseios dos ouvintes consolidou a presença multimídia da Rádio Folha 96.7 FM dentro do cenário jornalístico local, oferecendo aos pernambucanos uma fonte confiável e acessível de notícias, alinhada à reputação e à credibilidade já estabelecida pela Folha de Pernambuco.

Ao longo de duas décadas mantendo o mesmo slogan e propósito, a rádio chega a uma nova etapa reafirmando seu compromisso com a prestação de serviços à comunidade e a integridade de seu conteúdo. A editora-chefe do jornal, Leusa Santos, destaca essa continuidade e renovação:

“A Rádio Folha é parte da rotina da população. Diariamente, o ouvinte tem à disposição um vasto conteúdo que engloba a prestação de serviços, notícias com credibilidade, programação musical e cultural. A rádio surgiu com o propósito de ser mais uma plataforma através da qual a Folha de Pernambuco chega na vida das pessoas para informar, entreter e ouvir as demandas da sociedade”.

Programação

Os ouvintes que sintonizarem na Rádio Folha 96.7 FM nesta sexta-feira vão encontrar a tradicional programação familiar ao público com o compromisso e qualidade de sempre.

As celebrações começam cedo no “Programa do Bocão”, com Tarcísio Rigueira das 5h30 às 8h30. Em seguida, vai ao ar o “Folha na Manhã”, com apresentação de Neneo de Carvalho e Jota Ferreira, trazendo os principais destaques informativos do dia.

Das 10h30 às 13h, Jota Batista segue com o “Conexão Notícias”.

Além disso, entre os intervalos e ao longo de todo o dia, o público poderá curtir o “Na Playlist” com Patrícia Breda, trazendo à tona o verdadeiro significado de música e informação de qualidade.



