ELEIÇÕES 2024 Rádio Folha FM inicia sabatinas com candidatos à Prefeitura do Recife nesta sexta-feira (16) Simone Fontana (PSTU) será a primeira candidata da série

A corrida eleitoral para a Prefeitura do Recife ganha um novo impulso com o início das sabatinas promovidas pela Rádio Folha FM 96,7. A série de entrevistas com os sete candidatos à Prefeitura da capital pernambucana começa nesta sexta-feira (16) no programa Folha Política, que vai ao ar das 11h às 12h e terá transmissão simultânea pelo YouTube da Folha de Pernambuco.

Assista a entrevista na integra:

Cada sabatina terá a duração de 60 minutos e será conduzida pelo radialista Jota Batista, com a colaboração da jornalista Betânia Santana, colunista de Política da Folha de Pernambuco. Durante as entrevistas, serão discutidos temas como saúde, segurança pública, educação, cultura, infraestrutura e política partidária.

De acordo com o sorteio realizado na última segunda-feira (12), as entrevistas seguirão a seguinte ordem:

- Sexta-feira, 16 de agosto: Simone Fontana (PSTU)

- Segunda-feira, 19 de agosto: Ludmila Outtes (UP)

- Terça-feira, 20 de agosto: Daniel Coelho (PSD)

- Quarta-feira, 21 de agosto: João Campos (PSB)

- Quinta-feira, 22 de agosto: Técio Teles (Novo)

- Sexta-feira, 23 de agosto: Dani Portela (PSOL)

- Segunda-feira, 26 de agosto: Gilson Machado (PL)

As sabatinas serão uma oportunidade para os eleitores conhecerem mais profundamente as propostas e as visões de cada candidato para o futuro do Recife. Os interessados poderão acompanhar ao vivo pelo rádio e pelo canal oficial da Folha de Pernambuco no YouTube, garantindo amplo acesso à cobertura das candidaturas e ao debate eleitoral.

