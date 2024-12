A- A+

Ucrânia "Rail Force One": conheça trens que levam líderes mundiais para a Ucrânia Com o espaço aéreo fechado e mísseis voando, visitar Kiev normalmente significa 10 horas em trilhas esburacadas mesmo para presidentes, primeiros-ministros e magnatas dos negócios

Nos quase três anos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Ursula von der Leyen, a principal responsável pela União Europeia, acostumou-se à viagem de trem de 10 horas durante a noite até Kiev. Ela passa o tempo se preparando para as reuniões e lendo livros sobre a Ucrânia, quando não está tentando dormir um pouco.

Von der Leyen visitou a Ucrânia oito vezes desde o início de 2022. Portanto, quando vê imagens de outros líderes estrangeiros em Kiev, como o secretário de Estado Antony J. Blinken, ela entende muito bem a exaustão deles. “Quando vejo os olhos cansados, sei que ele teve uma noite difícil com o tuk-a-tuk-a-tuk-a-tuk nos trilhos”, disse von der Leyen sobre Blinken durante uma viagem a Kiev em setembro.

Com os voos civis para a Ucrânia suspensos por motivos de segurança, os trens se tornaram o principal meio de transporte no país devastado pela guerra. Nos últimos dois anos e meio, milhões de ucranianos dependeram da vasta rede ferroviária do país para se deslocar, frequentemente enfrentando longas jornadas em cabines dormitório.

Os líderes mundiais que visitam a Ucrânia tiveram uma experiência semelhante — embora com um pouco mais de conforto. Desde os primeiros meses da guerra, a Ukrzaliznytsia, a ferrovia nacional da Ucrânia, tem disponibilizado vagões VIP para transportar dignitários, equipados com compartimentos privativos para dormir, uma sala de conferências e uma cozinha onde atendentes preparam as refeições.

Esses trens especiais tornaram-se um símbolo duradouro da guerra, uma experiência unificadora para os diversos líderes que visitaram a Ucrânia, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o chanceler Olaf Scholz da Alemanha e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Todos viajaram à noite, com as cortinas das janelas fechadas para minimizar a detecção por drones russos. Todos dormiram nos mesmos compartimentos, embalados pelo barulho dos trilhos.

Oleksandr Shevchenko, vice-chefe de serviços de passageiros da Ukrzaliznytsia, elogiou a capacidade de sua ferrovia de transportar tantos líderes mundiais em longas viagens noturnas e atender o máximo possível às suas necessidades. “Nos tornamos pioneiros nisso”, afirmou.

No entanto, essas viagens foram mais do que apenas um feito logístico. Vendo uma oportunidade nas longas horas que os funcionários estrangeiros passam a bordo do trem — muitas vezes mais do que o tempo que passam em solo ucraniano — as autoridades ucranianas transformaram o trajeto em uma ferramenta para conquistar a simpatia deles.

A bordo do trem, os oficiais são oferecidos pratos tradicionais ucranianos e livros sobre a história da Ucrânia e sua luta durante a guerra, com o objetivo de aprofundar o entendimento do país. Após a assinatura de acordos importantes em Kiev, as autoridades ucranianas deixam bilhetes de agradecimento nos vagões.

Às vezes, os gestos são mais diretos. No início do ano passado, enquanto a Ucrânia fazia lobby com seus aliados ocidentais, incluindo a Finlândia, para fornecer tanques Leopard, membros da tripulação do trem usaram lenços de estampa de onça durante uma visita do presidente finlandês.

“Sempre que a Ucrânia precisa de algo de um líder estrangeiro, nós, em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, tentamos criar certas pistas”, disse Shevchenko, sorrindo.

Com as negociações de paz parecendo mais prováveis à medida que a guerra continua, espera-se que muitos mais diplomatas embarquem nos trens VIP, que já foram utilizados mais de mil vezes desde o início do conflito.

“O trem é muito mais do que um sistema de transporte — também se tornou uma ponte para a diplomacia”, disse Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha, que visitou a Ucrânia em tempo de guerra oito vezes.

O projeto de trem especial, chamado “Diplomacia de Ferro” pela Ucrânia, começou com uma ligação no final da noite para Shevchenko em 14 de março de 2022. A invasão em larga escala da Rússia estava na terceira semana, e os primeiros-ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia queriam visitar Kiev para demonstrar seu apoio.

Encarregado com a organização da viagem, Shevchenko correu para Lviv, uma cidade próxima à fronteira com a Polônia, onde ele e sua equipe montaram um pequeno trem de quatro vagões e uma locomotiva. Em seguida, partiram para encontrar os primeiros-ministros do outro lado da fronteira, na Polônia, ponto de partida do trem.

A primeira viagem foi “um pouco caótica”, disse Shevchenko em entrevista na estação principal de trem de Kiev, um grandioso edifício de estilo barroco com um grande corredor com colunas e candelabros. Equipes de segurança correram a bordo para planejar a chegada a Kiev, que ainda estava parcialmente cercada pelas forças russas, incluindo onde posicionar atiradores de elite na estação.

Com o tempo, a Ukrzaliznytsia aperfeiçoou os detalhes, disse ele. Duas rotas alternativas são sempre preparadas em caso de ataques russos. Quando Biden visitou Kiev no ano passado, dois trens idênticos viajaram simultaneamente por diferentes rotas “para que ninguém soubesse qual era o trem fantasma e qual era o verdadeiro”, afirmou.

O trem que transportava Biden foi chamado de “Rail Force One” pelas autoridades ucranianas. Para transportar funcionários estrangeiros, a Ucrânia reutilizou carros de luxo originalmente projetados para passageiros ricos que os alugavam para viagens pelo país antes da guerra. Vagões de dormir padrão são acoplados aos vagões VIP para transportar o restante da delegação.

Durante uma visita a Kiev em outubro, o secretário de Defesa Lloyd J. Austin III viajou em um carro de painéis de madeira com uma sala de conferências equipada com uma mesa de madeira polida e cadeiras de estilo vitoriano. Carpete verde e dourado cobria o chão. No final do carro havia um quarto privado, com um banheiro privativo com azulejos azuis.

“Queremos que nossos convidados estejam o mais confortável possível”, disse Zoya Bohach, a comissária do trem naquela viagem. Em uma tarde recente, ela estava preparando o mesmo carro para uma visita de Howard G. Buffett, um filantropo que dirige uma fundação multibilionária, arrumando a mesa da sala de conferências com seis conjuntos de pratos brancos com bordas decoradas.

Em uma mesa lateral, livros que pareciam escolhidos para despertar empatia pela situação da Ucrânia aguardavam Buffett: uma coletânea dos discursos de guerra do presidente Zelensky e um relato das experiências de crianças durante a guerra.

As decorações dos trens podem ser luxuosas, com a suíte adornada com detalhes em ouro em toda parte, das paredes aos luminários. Durante uma viagem conjunta à Ucrânia em junho de 2022, os líderes da Alemanha e da Itália provocaram o presidente francês Emmanuel Macron sobre seu compartimento aparentemente superior. “O meu é muito menos luxuoso”, brincou Mario Draghi, então primeiro-ministro da Itália, com um sorriso para Macron.

Nem todos os políticos viajam nos trens sofisticados, pois há apenas alguns deles. Gabrielius Landsbergis, ministro das Relações Exteriores da Lituânia, que fez 11 viagens à Ucrânia durante a guerra, viaja em um vagão de dormir padrão reservado para sua delegação.

Landsbergis usa as longas viagens de trem para se preparar para suas reuniões no dia seguinte, realizando reuniões com seus assistentes em cabines pequenas. “Alguns dos melhores sono que já tive foram no trem”, disse Landsbergis. “Talvez seja o balanço.”

Magdalena Andersson, ex-primeira-ministra da Suécia, disse que durante a longa viagem para Kiev no verão de 2022, ela percebeu o estresse que os ucranianos haviam enfrentado, sabendo que um ataque poderia acontecer a qualquer momento. “Viajar por um país que está em guerra, é claro, faz você refletir muito, especialmente quando se tem tantas horas sem conectividade”, disse ela.

Ela afirmou que foi essencial ver pessoalmente uma vala comum em Bucha, perto de Kiev, e as evidências de outros horrores cometidos pelas forças russas. “Ao voltar para casa, eu poderia falar sobre isso com os cidadãos da Suécia de uma forma que não teria sido possível de outra forma.”

