"La modelo" "Rainha da cocaína" é condenada à prisão na Espanha; veja detalhes María Teresa J.C. pegou pena de cinco anos de cadeia por admitir que liderava esquema de tráfico na Costa do Sul

Uma mulher colombiana conhecida como 'La Modelo' e considerada a 'rainha da cocaína' na Costa do Sol, localizada no sul da Espanha, foi condenada a um total de cinco anos de prisão por um tribunal do país. Além dela, identificada como María Teresa J.C., outras oito pessoas foram acusadas de fazer parte de um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas.

Segundo a decisão à qual a agência EFE teve acesso, o grupo estava sediado na cidade espanhola de Marbella, de onde introduzia e transportava drogas para lugares do Leste e Norte da Europa.

Durante o julgamento, a 'rainha da cocaína' e os demais réus - de nacionalidade espanhola, polonesa, francesa, alemã e dinamarquesa - admitiram os fatos dos quais o promotor os acusou e chegaram a um acordo para serem condenados por esses crimes. A sentença é final, e não cabe recurso.

A investigação começou em 2020 e se concentrou em María Teresa, que tinha fortes contatos e laços com os demais suspeitos e mantinha reuniões frequentes com eles. O advogado da ré, Manuel Montaño Monge, disse ao meio de comunicação espanhol Diario SUR que a mulher poderia pegar 10 anos de prisão — no entanto, ela foi condenada a 5 anos por admitir que liderava a organização.

Parceiros sentimentais ligados ao tráfico de drogas

A mulher, de 50 anos, natural da cidade de Bucaramanga (Colômbia), não tinha atividade laboral comprovada. Seus parceiros amorosos anteriores estavam envolvidos com o tráfico de drogas.

Seu ex-marido foi preso em 2005 em uma operação policial. Com ele, foram apreendidos 6.100 quilos de cocaína, apreensão que teve grande repercussão na mídia internacional.

Seu companheiro mais recente, que está sendo investigado neste caso, também foi condenado na Dinamarca em 2014 por tráfico de drogas e foi sentenciado a dez anos de prisão.

A ré morava em um prédio de luxo em Marbella, cuja propriedade registrada é de uma empresa panamenha, 'de tipo off-shore', avaliada em 1,1 milhão de euros, com piscinas e jardins de mais de 3 mil metros quadrados.

Durante as investigações, em janeiro de 2022, os agentes tomaram conhecimento de diversas operações de transporte e determinaram que havia indícios razoáveis de que drogas poderiam estar armazenadas em determinados domicílios. Solicitaram, com isso, as autorizações judiciais pertinentes e apreenderam diferentes quantidades de drogas.

'La modelo', que foi presa em 20 de setembro de 2022 em sua própria casa de luxo, não tinha antecedentes criminais. Até aquele momento, não havia sido presa, apesar de já ter sido investigada por seus laços próximos com pessoas relacionadas ao mundo da tráfico de drogas.

No edifício de luxo foram apreendidos doze pacotes de resina de cannabis-haxixe e um pacote com o anagrama 'RR Royce', uma substância prensada e compactada que era cocaína, pesando 977,20 gramas, com pureza de 80,92% e valor estimado em 103.086 euros.

