Rebeldes sírios afirmam ter tomado cidade de Deir ez-Zor

A aliança de rebeldes sírios liderada por islamistas, que derrubou o regime do presidente Bashar al Assad em Damasco no fim de semana, afirmou, nesta terça-feira (10), que tomou a cidade de Deir ez-Zor, no leste do país.

"Nossas forças tomaram a totalidade da cidade de Deir ez-Zor", indicaram os rebeldes em um comunicado.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) assinalou que as forças curdas se retiraram da localidade antes da chegada de combatentes árabes locais, que aderiram às fileiras rebeldes após sua ofensiva lançada em 27 de novembro.

