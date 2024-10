A- A+

Apreensão Receita Federal apreende no Aeroporto do Recife peças para veículo no valor de trinta mil reais Apreensão resulta de denúncia anônima pelo canal FalaBR e passageiro contava com mais de 40 viagens.

Na noite da última segunda-feira (21), a Receita Federal fez uma apreensão no Aeroporto Internacional do Recife a partir de denúncia anônima pelo canal do Governo Federal FalaBr e encaminhada para a Ouvidoria da Receita Federal em Recife. Um passageiro vindo da Europa trouxe peças para veículo Land Rover avaliadas em R$ 30 mil, entre elas um turbo e não declarou as mesmas.



Após o desembarque, o passageiro teve as peças retidas pela Receita Federal. Conforme apurado pela instituição, o passageiro alvo de denúncia possuía registro de mais de 40 viagens, sendo muitas delas de curtíssimo período. Ele será intimado a comprovar a origem e regularidade fiscal dos bens retidos.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Federal do Estado (PF-PE) ressaltou que o caso é da ordem da Receita Federal e que passará a investigar, somente, se a Receita encaminhar o caso para a PF.

Denúncia

Uma das diretrizes de integridade da Receita Federal é o incentivo ao canal de denúncia e a proteção ao denunciante. Como se trata de uma denúncia anônima, é importante os cidadãos saberem da efetividade do trabalho de fiscalização de casos concretos e que as denúncias são, sim, recebidas e apuradas. Compete também à Receita Federal fiscalizar a entrada de mercadorias no país com o devido recolhimento de tributos, atuando em proteção ao comércio justo e a indústria nacional.

Veja também

acidente aéreo Avião da FAB cai no Rio Grande do Norte nesta terça-feira (22)