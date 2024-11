A- A+

zona sul Recife: ambulância do Samu é furtada durante atendimento no bairro do Ibura; suspeito é preso Caso aconteceu na madrugada do sábado (16), no momento em que o socorrista preparava a maca para atender um paciente

Um homem foi preso após furtar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu na madrugada do sábado (16), no momento em que o socorrista preparava a maca para atender um paciente.

O furto foi registrado por uma câmera de segurança da área e repercute nas redes sociais.

Nas imagens, a ambulância aparece estacionada. O socorrista, que retirava a maca para o atendimento, é surpreendido ao ver o veículo se movimentando e chega a correr atrás da viatura, sem sucesso.



No vídeo, não é possível identificar a movimentação do suspeito.



As autoridades de segurança foram acionadas e a ambulância, recuperada.



O Samu não informou o local onde o veículo foi achado, mas destacou que o suspeito do furto foi detido.



