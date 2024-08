Recife: dupla é presa após roubar carro, fazer motorista de app refém e bater veículo em poste

A- A+

Dois homens foram presos no Recife após roubarem um carro de transporte por aplicativo, manterem a motorista refém por uma hora e colidirem veículo em um poste durante fuga.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PM/PE), o crime aconteceu por volta das 17h dessa segunda-feira (26), durante uma corrida em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Na ocasião, os suspeitos anunciaram o assalto e fizeram a motorista refém. A mulher só foi liberada uma hora depois, na avenida Domingos Ferreira, no Pina, na Zona Sul do Recife.



Os criminosos seguiram no veículo roubado, um Argo de cor azul. Após a vítima denunciar o roubo, agentes do 19º BPM iniciaram as buscas e localizaram a dupla.

A PM informou que os suspeitos tentaram fugir, mas perderam o controle do carro na avenida Antônio Falcão, em Boa Viagem. O veículo acabou colidindo em um poste.

"Foi dada voz de prisão, eles se renderam e, no interior do carro, foram apreendidos três celulares, duas facas usadas no assalto e objetos pessoais da vítima", afirmou a corporação.

O automóvel, a proprietária e os envolvidos no crime foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, para adoção das medidas legais cabíveis.



