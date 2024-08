Recife integra programa do Governo Federal para potencializar acesso de jovens a tecnologias sociais

A- A+

O Recife será uma das capitais beneficiadas pelo Programa Estação Juventude, criado pelo Governo Federal para potencializar o acesso a tecnologias sociais, com intenção de promover e garantir os direitos dos jovens.

A capital pernambucana é uma das 20 beneficiadas pela iniciativa, que trará um aporte de até R$ 500 mil para a implementação do programa via Secretaria Executiva de Juventude do Recife.

O local escolhido para receber os investimentos foi o Compaz Dom Hélder Câmara, na Joana Bezerra. A previsão é de ser implantado primeiro semestre do próximo ano.

O projeto visa a beneficiar residentes das áreas vulneráveis próximas ao Compaz, com foco nos jovens de 15 a 29 anos cadastrados no CadÚnico e/ou com renda inferior a um salário mínimo.

Serão priorizados jovens afrodescendentes, jovens em situação de conflito com a lei, mães jovens solo, jovens LGBTQIAPN+ e jovens com deficiência.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar o acesso de jovens às políticas, programas e ações que garantam seus direitos de cidadania e promovam sua inclusão e participação social; estabelecer redes de apoio para a emancipação da juventude, focando especialmente nos jovens vulneráveis e oferecer tecnologia social através de formações e oficinas que promovam autonomia e fortaleçam conexões sociais.

Além disso, a ideia é também implementar um Laboratório de Juventude Criativa para potencializar iniciativas culturais e da Economia Criativa entre as juventudes.

As atividades a serem desenvolvidas pela Estação Juventude na cidade são:



Central de Informações Estação Juventude

Uma Central de Informações para Juventudes sobre os serviços/ programas da Prefeitura do Recife, do Estado e do Governo Federal oferecidos aos jovens e realizar encaminhamentos de acordo com suas necessidades e momento de vida, utilizando um sistema de monitoramento do ciclo de vida dos jovens atendidos.

Compaz Dom Helder Câmara - Marcos Pastich/Prefeitura do Recife



Oficinas de Trajetórias

Serão desenvolvidas oficinas de projetos de vida para apoiar a reconstrução das trajetórias de jovens nas dimensões de inclusão, autonomia e participação em diálogo.



Fortalecimento da Rede de Emancipação Territorial

Haverá a construção de uma rede de gestores e atores sociais estratégicos no território para apoiar e promover trajetórias de inclusão, autonomia e participação dos jovens por meio de parcerias e encaminhamentos, visando garantir efetivamente os direitos juvenis.



Realização da Ação Específica Local

Oficinas de dança e economia criativa vão ser desenvolvidas, a partir de demandas específicas para responder a questões e potencialidades locais das juventudes.



Implementação de Laboratório de Juventude Criativa

Um laboratório de experimentação e inovação dedicado ao desenvolvimento dos jovens e à melhoria da qualidade de vida na comunidade, por meio de projetos e cursos focados na economia criativa, será implementado. O objetivo é fortalecer a autonomia dos jovens por meio do acesso ao conhecimento, educação, emprego, cultura e tecnologia.

