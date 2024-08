A- A+

Premiação Recife lidera ANCITI AWARDS 2024 por terceiro ano consecutivo Premiação reconhece as cidades mais inteligentes, tecnológicas e inovadoras do país

Recife conquistou o primeiro lugar no ANCITI AWARDS 2024 pelo terceiro ano consecutivo, prêmio que reconhece as cidades brasileiras que se destacam em inteligência, tecnologia e inovação.

A premiação realizada nesta sexta-feira (09) em Belo Horizonte, promovida pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI), avaliou as políticas municipais sem considerar fatores externos, como criminalidade e segurança, que são responsabilidade do governo estadual, nem o avanço de tecnologias privadas, como o 5G.

A capital pernambucana foi reconhecida por seu progresso na transformação digital, que tem facilitado o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e criado um ambiente propício para o crescimento de empresas, evidenciando a eficácia das políticas de inovação e a infraestrutura avançada desenvolvida pela administração municipal.

Bernardo D’Almeida, presidente da Empresa Municipal de Informática (Emprel), expressou sua satisfação com a conquista, sublinhando o papel da Prefeitura do Recife na realização desse feito.

“Desde 2022, a Prefeitura do Recife tem colecionado importantes premiações que reconhecem e selam o trabalho liderado pelo Prefeito João Campos. Agora, é com muita alegria que, em 2024, consolidamos o trabalho de um time gigante da Prefeitura do Recife com esta importante premiação nacional”, afirmou D’Almeida.

A premiação focou em aspectos como inovação, inclusão digital, qualidade de vida, infraestrutura de cidades inteligentes, governança e sustentabilidade, utilizando a metodologia da BrightCities.

Além do Recife, as dez cidades mais inteligentes do Brasil em 2024 foram: Porto Alegre, Belo Horizonte, Santana do Parnaíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Praia Grande, Curitiba, Pindamonhangaba e Maringá. Cada uma delas foi reconhecida por suas iniciativas e avanços em criar ambientes urbanos mais inteligentes e sustentáveis.

