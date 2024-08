A- A+

Pernambuco Recife: passageiro morre em ônibus no Terminal Integrado do Barro; corpo é retirado em caixão Vítima morreu de causas naturais, segundo informou a Urbana-PE

Um homem morreu de causas naturais em um ônibus no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu em um veículo da linha 203- TI Barro/Zumbi do Pacheco, da empresa Metropolitana, na tarde da última sexta-feira (23).

A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), que não divulgou outros detalhes sobre o caso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um caixão sendo retirado por homens de dentro do veículo onde a morte ocorreu.

Segundo a Urbana-PE, detalhes sobre a causa da morte e o motivo da retirada do corpo no caixão devem ser solicitados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Procurado, o Samu ainda não explicou se foi acionado e se chegou a atuar na ocorrência.



A Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS) disse que é da competência do Instituto de Medicina Legal (IML) atuar apenas em casos de mortes violentas - intencionais ou acidentais - e casos suspeitos a esclarecer, "não cabendo a atuação em casos de morte natural", esclareceu.



A reportagem da Folha de Pernambuco também entrou em contato as Polícias Civil de Militar do Estado para apurar outras informações sobre a ocorrência, mas não obteve retorno.

