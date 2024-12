Recife: prefeitura e Shopping Tacaruna inauguram pontilhão para melhorar mobilidade na Av. Agamenon

A- A+

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Shopping Tacaruna, inaugurou nesta terça-feira (10) um pontilhão na altura da Rua Amélia/Rua José Luís da Silveira Barros. A obra visa melhorar a mobilidade na Avenida Governador Agamenon Magalhães, um dos principais corredores viários da cidade, aliviando o tráfego na Avenida Rui Barbosa.

A obra teve um investimento de R$ 3 milhões e duração de sete meses, com a construção do pontilhão em concreto pelo shopping e a prefeitura responsável pela pavimentação, iluminação, paisagismo, passeios e sinalização. O prefeito João Campos participou da entrega.

“Com a entrega deste pontilhão mostramos que, para realizar obras, é preciso bons projetos e um bom planejamento. Além disso, que as intervenções feitas em comum interesse com a iniciativa privada também são importantes. Com essa conexão entre as ruas, reduziremos em 20% o tempo de saída da zona norte do Recife. Melhorar o trânsito também gera mais desenvolvimento para a cidade, que se torna eficiente através da melhoria na mobilidade", garantiu o prefeito.

Com o novo pontilhão, motoristas vindos da Rua Amélia/Rua José Luís da Silveira Barros poderão cruzar o canal e acessar a Avenida Governador Agamenon Magalhães no sentido Olinda, evitando a necessidade de acessar a Avenida Rui Barbosa pela Praça do Entroncamento.

Isso permitirá também o acesso à área central do Recife por vias como a Avenida João de Barros, Rua Frei Cassimiro (Santo Amaro) ou Avenida Doutor Jayme da Fonte.

“A grande importância deste pontilhão se dá pela nova conexão, que irá permitir que o fluxo atual de carros seja dividido. O novo equipamento possibilita que as pessoas que circulam pela área evitem, por exemplo, a Avenida Rui Barbosa. Toda a cidade será beneficiada, tanto os moradores da Zona Norte quanto quem passa pela região, independente do destino final", explicou Taciana Ferreira, presidente da CTTU.

O Shopping Tacaruna foi responsável pela execução do pontilhão, que incluiu planejamento, mobilização, canteiro de obras, preparação do terreno, cravação de estacas, execução de longarinas, blocos de fundação, estrutura (vigamentos, laje, tabuleiro e lajes de aproximação) e guarda-corpos.

A obra tem 28,7 metros de extensão e 15,2 metros de largura, com passeios para pedestres e três faixas de rolamento de sentido único. Inclui também remanejamento de rede elétrica, pavimentação, sinalização viária e novos dispositivos de drenagem.

De acordo com a superintendente do shopping, Sandra Arruda, além de otimizar o trânsito na cidade, a obra também promete melhorar a vida dos moradores da região.

“A construção de um acesso à esquerda na Avenida Agamenon Magalhães, mais próximo ao Shopping Tacaruna, sempre foi um desejo imenso nosso. Estamos muito felizes com essa parceria com a PCR, pois além de contribuirmos positivamente para a fluidez de trânsito da cidade, desafogando a Avenida Rui Barbosa, daremos aos clientes do Tacaruna, moradores dessa região, muito mais facilidade de acesso ao nosso empreendimento. Com esse novo acesso, chegar ao Tacaruna será ainda mais fácil e rápido”, pontua.

O pontilhão se soma a outras soluções viárias em execução no Recife, como a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, inaugurada em agosto, beneficiando 60 mil pessoas diariamente nos bairros de Iputinga e Monteiro.

Em obras, estão a ponte Areias-Imbiribeira, que beneficiará 150 mil pessoas diariamente, e a ponte sobre o Rio Morno, ligando os bairros Dois Unidos e Beberibe, com investimento de R$ 5,3 milhões do PAC Beberibe e 75% dos serviços concluídos.

Outros pontilhões

A Prefeitura do Recife também vai construir outros três pontilhões na cidade. Os equipamentos serão erguidos na Zona Sul da capital, na região de Setúbal, em Boa Viagem. O investimento previsto nas obras, que serão executadas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), é de cerca de R$ 5 milhões.

Um dos pontilhões será construído na Rua João Cardoso Aires, possibilitando a travessia do Canal de Setúbal e criando uma alternativa de trânsito para os veículos oriundos da Avenida Boa Viagem. Haverá também mais dois pontilhões entre as ruas Copacabana e Luiz Pimentel, por sobre o Canal do Jordão; e entre as ruas Cônego Romeu e Engenheiro Zael Diógenes, no Canal de Setúbal.



