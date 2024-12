Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco começa nesta quinta (12), no Recife

A- A+

A Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (Feneaf) começa nesta quinta-feira (12) e segue até domingo (15). O evento acontece no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), no Bongi, Zona Oeste do Recife, com entrada gratuita.

A abertura para o público será às 13h. O evento reúne, ao todo, 300 agricultores e agricultoras. Evento reúne nomes ativos do setor em mostras de produtos e exposições sobre seus negócios, como uma oportunidade de trocar experiências e fazer contatos.

De acordo com a organização, o objetivo é mostrar que "sustentabilidade, inovação, tecnologia, desenvolvimento econômico e social estão transformando muitas vidas no campo".

Oportunidade para trocar experiências

Serão, ao todo, quatro pavilhões para 250 estandes de exposição de agricultores. Eles deverão mostrar a diversidade dos produtos, natureza do negócios e trocar ideias e experiências com outros profissionais da área.

O objetivo é mostrar que, hoje em dia, agricultores e agricultoras já não se dedicam exclusivamente ao trabalho da atividade de subsistência.

“São microempreendedores organizados que têm um grande potencial como fornecedores, com responsabilidade no atendimento e produtos de alta qualidade. Convido todos e todas para a feira, onde será possível vivenciar, pessoalmente, essa experiência no universo empolgante da agricultura familiar”, convidou a presidente do IPA, Ellen Viégas.

Com a ajuda de qualificações, o incentivo de programas governamentais, suporte para inovação em empreendedorismo e assistência tecnológica, muitos pequenos produtores do Estado já deram um passo adiante rumo à estruturação de um negócio mais robusto.

O setor responde por 70% dos produtos que chegam à mesa da população no Estado e agrega mais de 230 mil famílias que se dedicam à atividade.

Agricultura familiar em Pernambuco. - Foto: Adriano Manoel/Divulgação

Programação

As palestras acontecem na sexta e sábado (14), com temas como a emergência climática, o melhoramento genético e os alimentos biofortificados, capazes de fortalecer a agricultura familiar e de ajudar a reduzir a insegurança. Também haverá lançamento de programas do IPA.

Além da exposição de artigos diversos da agricultura familiar, o evento também oferece uma programação paralela, que inclui o "I Seminário Integrado da Pesquisa e da Extensão Rural do IPA e uma Cozinha Show".

Aberta ao público, a ação é comandada pelo chef César Santos e vários convidados, além de uma série de apresentações musicais. O objetivo é fazer uma grande conexão com a gastronomia local, e, no primeiro dia, o chef vai apresentar uma receita à base de hortaliças cultivadas por pequenos produtores de Camocim de São Félix.

Serviço - Feneaf

Quando: De 12 a 15 de dezembro

Onde: Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Av. Gen. San Martin, 1371

Horário:

Quinta (12) - das 13h às 20h

Sexta e sábado (13 e 14) - das 8h às 20h

Domingo (15) - das 8h às 13h



Programação do I Seminário Integrado da Extensão Rural do IPA- Sipex

Sexta (12)

9h - Abertura

10h - Emergência climática: conhecimentos ancestrais e científicos

Mediação: Luiz de Oliveira (IPA)

Palestrantes: Francis Lacerda (IPA) e Iran Ordônio (IPA)

12h - Intervalo

13h30 - Melhoramento genético: Contribuição do IPA para a agricultura familiar

Mediador: Antônio Félix da Costa (IPA)

Palestrantes: Milho e sorgo - José Nildo Tabosa (IPA)

Hortaliças - Júlio Mesquita (IPA)

Animais – Sebastião Guido (IPA)

Palma – Djama Cordeiro (IPA)Sábado (14)

9h - Do campo à mesa: alimentos biofortificados como estratégia para fortalecer a agricultura familiar e superar insegurança alimentar em Pernambuco. Com Erbs Cintra de Souza Gomes (IF Sertão - Petrolina)

10h - Diretrizes do Sistema Único de ATER (SUATER), com César Oliveira (Presidente da EMATER-RN)

11h - Lançamento de programas do IPA com Ellen Viégas/Presidente do IPA



Cozinha Show

Quinta-feira (12)

15h - Chef César Santos, preparando um ratatouille nordestino à base de mix de

legumes (prato vegetariano) cultivados em Camocim de São Félix (Agreste).



Sexta-feira (13)

14h30 às 15h30 - Chef Lúcia Soares, preparando uma mariscada com crustáceos fornecidos pelas marisqueiras de Igarassu, no Litoral Norte.

16h às 17h - Chef Anna Corinna, preparando uma sobremesa à base de café, resgatando a tradição da doçaria do Agreste.

17h30 às 18h30 - Chef Adriano Oliveira, preparando o prato batizado de Do rio à horta, à base de tilápias e legumes (com peixes cultivados no município de Jatobá, no Sertão de Itaparica, com hortaliças plantadas em Chã Grande, no Agreste, unindo

sabores das duas regiões).

19h às 20h - Chef Cláudia Luna, preparando uma galinha caipira de produtores de Águas belas

Sábado (14)

14h30 às 15h30 - Chef Rapha Vasconcelos, resgatando a antiga tradição da culinária árabe no Sertão pernambucano com preparos utilizando gergelim e tahine.

16h às 17h - Chef Raul Menezes, preparando um hambúrguer de carne com banana verde e maionese de banana, com frutas oriundas de produtores da cidade de Machados.

17h30 às 18h30 - Chef Amanda Escobar, ensinando uma receita de coxinha de carne de caju (prato vegano), com frutas cultivadas por produtores de Tacaratu, no Sertão.

19h às 20h - Chef Luiz Carlos, preparando uma sobremesa à base de passa de caju produzidas em Goiana, no Litoral Norte.

